Desmantellen una organització que va estafar 130.000 euros mitjançant el finançament de la compra de vehicles

La Guàrdia Civil, en la denominada operació Car Fiction, desenvolupada a Cantàbria, Biscaia, Tarragona i Burgos, a posat al descobert una organització criminal, que, mitjançant ciberestafes, aconseguien documents d’altres persones a les que van carregar el finançament total d’almenys cinc vehicles, per a la seva posterior revenda. Per blanquejar part dels diners aconseguits, van comprar un altre vehicle d’alta gamma.

S’han detingut o investigat a 13 persones, com a presumptes autores de pertinença a organització criminal, falsejament d’identitat, estafa i falsedat documental. La cúpula de l’entramat es trobava assentada a Cantàbria.

Hi ha més d’una trentena de víctimes a les quals han usurpat la identitat o han sol·licitat prèstecs al seu nom, superant els 130.000 euros el perjudici econòmic generat a aquestes persones i financeres.

El març d’any passat va començar la investigació, en tenir coneixement la Guàrdia Civil de Cantàbria, de denúncies per falsejament d’identitat per a la compra de dos vehicles mitjançant la sol·licitud de finançament.

En un operatiu disposat per a la recuperació dels vehicles, van ser localitzats a les poblacions de Guarnizo i Maliaño a Cantàbria, detenint dues persones quan procedien a la recollida d’un dels vehicles. Els detinguts es trobaven en situació de vulnerabilitat, deduint els investigadors que eren «mules» utilitzades sota recompensa econòmica.

Compra de perfils

Continuades les indagacions, els agents van poder determinar l’existència d’un entramat, que, després de l’adquisició d’almenys un perfil amb bones referències en un web de compravenda d’efectes de segona mà, inserien anuncis de venda de telèfons mòbils d’alta gamma, a un preu molt per sota del valor de mercat. La condició per a la venda era finançar la compra, per a la qual cosa sol·licitaven còpies del DNI, nòmines i declaracions de la renda als potencials compradors. Una vegada aconseguits aquests documents, no tornaven a tenir notícies de l’anunciant, ni rebien cap telèfon.

Obtinguts els documents ressenyats, l’organització els utilitzaven, unes vegades, per a la sol·licitud de microcrèdits, per quanties que no superaven els 3.000 euros per facilitar l’operativa, i altres, per finançar el 100 % del valor de venda de vehicles. De la primera forma van poder aconseguir més de 30.000 euros, i per a la compra de cinc vehicles, van obtenir finançament per valor de 100.000 euros. Per aquestes pràctiques s’han detectat l’ús d’11 línies de telèfons, contractades igualment amb documentació de terceres persones.

Revenda dels vehicles

La investigació va poder determinar l’ús d’una empresa pantalla amb seu social a Biscaia, la qual s’encarregaria de donar sortida a alguns d’aquests vehicles.

A Holanda, els agents van poder situar un dels vehicles adquirits per la trama. La documentació original del vehicle havia estat intervinguda per la Guàrdia Civil durant la investigació, si bé, s’havia tramitat de forma fraudulenta un duplicat de la mateixa en una gestoria de la província de Tarragona, utilitzant la identitat d’un dels suplantats.

L’operació finalitza amb quatre detinguts a Cantàbria i un a Biscaia. Es va investigar unes altres quatre persones a Cantàbria, a una altra a la província de Burgos per la suposada venda d’un perfil personal en un web de compravenda, posteriorment utilitzant per a les ciberestafes, i tres a Tarragona, relacionats amb la venda del vehicle situat a Holanda.

S’han realitzat dos escorcolls a Santander i Bilbao, on a més de diners en efectiu, documentació d’un vehicle, documents amb anotacions de terceres persones, nòmines i contractes susceptibles d’estar falsificats, es va intervenir, una pistola simulada, una defensa extensible, una pistola tipus taser, passamuntanyes i material informàtic.

Es van recuperar dos vehicles adquirits per la trama, i es va esbrinar l’existència d’un altre d’alta gamma, presumiblement adquirit amb diners procedents dels il·lícits investigats, en no tenir ingressos de cap tipus la persona que el tenia en el seu poder.

