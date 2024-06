Retards als trens per una avaria de senyalització entre Torredembarra i Tarragona

Els trens regionals de les línies R13, R14, R15, R16 i R17 circulen amb retards d'entre 35 i 40 minuts per una avaria en els sistema de senyalització entre Torredembarra i Tarragona.

N'han informat fonts de Renfe que han indicat que la incidència ha tingut lloc poc abans de les tres de la tarda. Tot i que el pas de trens no s'ha interromput, els combois sí que es veuen obligats a passar a menys velocitat en aquest tram del recorregut. Tècnics d'Adif treballen per resoldre la situació el més aviat possible.

Ahir a la tarda, un robatori de cable entre les estacions de Torredembarra i Tarragona va generar el caos en el servei de Rodalies. El robatori de cable va provocar un incendi en un quadre elèctric, fetque va comportar que tallessin la circulació a les línies R14, R15, R16, R17, RT1, RT2 entre les estacions de Tarragona i Altafulla-Tamarit durant una estona.

