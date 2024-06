Neix 'Viu l'Art Viu', una iniciativa per apropar l'art contemporani als joves del Camp de Tarragona

El Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona, el Mèdol, ha impulsat la creació de Viu l'Art Viu, una iniciativa que busca apropar l'art contemporani als joves del Camp de Tarragona. Conjuntament amb Còdol Educació, s'ofereix a alumnes de primària i secundària un taller que barreja diverses dinàmiques, perquè experimentin, alhora que es fomenta el debat i el pensament crític.

Una «immersió» que també els ajuda a entendre les exposicions que acull Casa Canals, com A second skin de Vanessa Pey. La proposta ha començat a donar els primers passos durant aquest maig, per on hi ha passat més de 200 estudiant dels instituts Roseta Mauri de Reus i Martí i Franquès de Tarragona. Durant els mesos d'estiu, l'activitat s'adaptarà per a les famílies.

Reflexionar sobre quins són o si existeixen límits en l'art. Aquest és un dels primers debats amb què es toparan els alumnes de primària i secundària que participin en la iniciativa Viu l'Art Viu. Aquest dimarts ha estat el torn d'una trentena d'alumnes de 3r d'ESO de l'Institut Roseta Mauri de Reus. Dividits en dos grups, han descobert diferents obres i artistes d'art contemporani, així com les diferents i diverses tècniques que s'utilitzen.

La part més pràctica d'aquest taller de dues hores ha estat crear una peça pròpia utilitzant cordills de llana. Segons l'educadora de Còdol Educació, Raquel Olivas, aquesta activitat els ensenya que poden crear obres d'art amb qualsevol element. A més, i segons ha defensat, «el fet d'utilitzar un llenguatge diferent fa que connectin més directament» amb el missatge.

Per la seva banda, el coordinador i mediador del Mèdol, Quim Packard, ha defensat que l'art contemporani «ofereix l'oportunitat de veure el món d'una altra manera», alhora que ens convida a la reflexió i a fomentar el pensament crític. El director de l'ens, Vicent Fibla, ha afegit que «els joves es troben en una etapa, en què han d'aprendre a desenvolupar el pensament crític, i en això, la creació artística hi pot jugar un paper important».

L'exposició 'A second skin'

La jornada ha finalitzat amb la visita a l'exposició A second skin de Vanessa Pey, que el Mèdol acollirà a Casa Canals fins al 25 d'agost. Una proposa que ha permès als estudiants «reinterpretar» l'obra segons el seu criteri. «Normalment, en un museu tens una cartel·la que et diu què estàs veient i com està fet», ha detallat Olivas, qui ha celebrat que les peces de Pey són, contràriament, «molt més obertes i et deixen molta més capacitat per reinterpretar-lo tu de la manera que vulguis».

La creació gira al voltant del fenomen del voyeurisme i la relació subjectiva que s'estableix entre l'objectiu de les càmeres i l'interior de l'ésser humà. Així doncs, es busca qüestionar «la relació entre els dispositius d'enregistrament, els mètodes cinematogràfics i l'efecte psicològic que experimenten els cossos que esdevenen mers subjectes», segons han exposat des de Mèdol.

Més de 200 joves

Amb aquesta nova proposta, el Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona també busca atraure el públic més jove i fomentar que participin del conjunt d'exposicions i activitats que s'ofereixen al llarg de l'any. De moment, la iniciativa ja ha rebut la visita de més de 200 alumnes de secundària. A banda dels estudiants de l'institut Roseta Mauri de Reus, Casa Canals també ha acollit, durant aquest mes de maig, els alumnes de 1r d'ESO de l'institut Martí i Franquès de Tarragona.

Tot i que el curs ja estigui arribant a la seva fi, des del Mèdol han confirmat que els tallers escolars es reprendran al setembre i que durant els mesos d'estiu, l'activitat s'adaptarà perquè els joves puguin participar-hi en família. D'aquesta manera, i segons ha apuntat Packard, se'ls ofereix una alternativa cultural al món «de pantalles» en què estan immersos.

