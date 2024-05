Dispositiu a Barcelona contra una organització especialitzada en assalts violents en vies ràpides

Els Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest dimecres un dispositiu contra una organització de teloners especialitzada en assalts violents a vies ràpides, segons ha informat la policia catalana. Utilitzaven vehicles sostrets per cometre els fets. L'operació la porta la Divisió de Trànsit.

La investigació es va iniciar a finals d'octubre a partir d'un assalt violent que hi va haver a l'AP-7 a Tarragona. S'estan duent a terme diversos escorcolls a Barcelona, Badalona, Hospitalet de Llobregat i Cerdanyola del Vallès. En el dispositiu hi participen un centenar d'efectius de Trànsit, de la unitat d'investigació de Rubí i de la de Gavà.

En total s'ha detingut sis persones, dels quals quatre són investigats per formar part de l'organització, un per requeriment judicial de detenció i un per trencament de condemna. Un setè investigat, que es troba internat a un Centre Penitenciari, que serà detingut per aquests fets durant les properes hores. A banda, s'investiga a una altra persona per un delicte contra la salut pública.

S'han fet sis entrades i perquisicions a domicilis de l'àrea metropolitana de Barcelona i s'han recollit diversos objectes sostrets, procedents de robatoris que s'investiguen. La investigació continua oberta.

