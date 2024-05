Un total de 95 municipis tarragonins no tenen un pla en cas d’incendis forestals

Protecció Civil de la Generalitat va presentar dimecres a la tarda les novetats del Pla especial d’emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT), revisat recentment per adaptar-lo al canvi climàtic, als alcaldes i diferents responsables municipals de la vegueria de Tarragona.

La sessió, que es va fer de forma telemàtica, va està organitzada per la Delegació del Govern a Tarragona, i va comptar amb la participació de 18 càrrecs municipals dels municipis de Pratdip, Salou, Valls, Falset, Mont-roig, Prades, Alforja, Reus, Vespella Gaià i el Pla de Santa Maria.

La de dimecres va ser la segona reunió que es va fer a Tarragona per donar a conèixer les novetats de l’INFOCAT. La primera es va fer el passat 8 de maig en format presencial.

La revisió del Pla ha reforçat la capacitat de tot el sistema de protecció civil i emergències davant l’agreujament del risc d’incendi forestal a Catalunya en el marc del canvi climàtic.

Així, el nou Pla millora l’estructura interna dels grups operatius en les seves actuacions sobre el terreny, amplia les mesures d’emergència per la protecció de la població i millora el flux en la presa de decisions.

A més, també s’ha ampliat el nombre de municipis amb obligació de redactar el seu pla municipal per incendis forestals, degut a un nou anàlisi que incorpora factors de canvi climàtic. D’aquesta manera, al Camp de Tarragona hi ha un total de 95 municipis que tenen aquesta obligació i 23 que ho tenen recomanat.

Els canvis principals canvis son que hi ha 5 municipis que han passat de no tenir obligació ni recomanació a estar obligats (Vallmoll, Vilabella, Pira, Solivella i Secuita), i 19 que han passat de no tenir obligació ni recomanació a tenir recomanació (Alió, Botarell, Bràfim, Cambrils, Constantí, el Milà, el Morell, el Rourell, els Garidells, la Masó, Montbrió del Camp, Nulles, Puigpelat, Reus, Riudoms, Torredembarra, Vilallonga del Camp, Vila-seca i Vinyols i els Arcs). Finalment, 2 municipis han passat d’obligats a recomanats (Altafulla i La Canonja).

La revisió del pla INFOCAT es va fer per tal de poder enfrontar els escenaris de risc extrem cada cop més freqüents per efecte del canvi climàtic, on és més probable la simultaneïtat d’incendis forestals, l’aparició d’incendis de ràpida evolució o l’afectació a grans extensions de territori on la capacitat de resposta dels serveis d’emergència pot quedar condicionada.

