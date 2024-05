Mercadona col·labora amb el Banc d'Aliments en el Recapte Primavera

Mercadona se suma al Recapte Primavera que organitza la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments (FESBAL) del 24 de maig al 2 de juny. En la campanya, els clients podran fer donacions monetàries, múltiples d'1 €, quan passin per caixa en el moment de la compra.

Les quantitats donades es transformaran íntegrament en aliments i productes per als bancs d’aliments participants, que decidiran el tipus de producte que necessiten, així com la quantitat i el moment del lliurament. «D’aquesta manera, la donació a la línia de caixes permet respondre de manera més eficient a les necessitats reals dels usuaris finals», destaca Laura Cruz, directora d’Acció Social de la cadena de supermercats.

Pla d’Acció Social del 2023

Mercadona ha tornat a solidaritzar-se un any més amb els col·lectius més vulnerables i ha fet un important esforç per ampliar la seva xarxa de col·laboració amb entitats socials, a la qual ha sumat 215 noves entitats de diverses zones geogràfiques tant a Espanya com a Portugal el 2023. Al tancament del passat exercici col·laborava ja amb 762 entitats socials, fet que s'ha traduït en el lliurament de 23.100 tones de productes en el conjunt de l'any, que equivalen a més de 380.000 carretons de la compra.

En el cas de Catalunya, en concret, la companyia va donar l'any passat 3.524 tones d'aliments a les 163 entitats socials amb què col·labora, xifra que equival a 58.734 carretons de la compra.

De les 3.524 tones donades, prop de 2.598 s’han repartit entre les entitats socials de les comarques de Barcelona, més de 535 entre les tarragonines, i gairebé 252 i 139 han anat a les comarques de Girona i de Lleida, respectivament.

Pel que fa a les entitats socials i organitzacions benèfiques catalanes, dins de les 163 entitats es troben els quatre bancs d’aliments de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida i les seves entitats col·laboradores, la Creu Roja a Catalunya, el Banc de Productes no Alimentaris La Nau i diversos menjadors socials d’arreu del territori, entre d’altres. Del total d’organitzacions, 110 corresponen a les comarques de Barcelona, 24 a Tarragona, 19 a Girona i 10 a les comarques lleidatanes.

Així mateix, Mercadona també ha col·laborat el 2023 en campanyes com el Gran Recapte d'Aliments, organitzat per la FESBAL del 24 al 30 de novembre i gràcies al qual entre la companyia i els seus clients es van donar més de 2,6 milions d'euros per a la seva transformació íntegra en aliments.

