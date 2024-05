Vehicles amb els vidres trencats a l'estació del Camp de Tarragona, una història que es repeteix

Veure vehicles amb els vidres trencats a l'entorn de l'estació de l'AVE del Camp de Tarragona s'ha convertit en un fet habitual. De fet, aquest passat dimecres, l'aparcament proper a l'estació va deixar una imatge desoladora, ja que una trentena de vehicles van aparèixer amb danys i els vidres trencats, especialment el davanter esquerre.

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació arran que hagin rebut durant aquests dies una trentena de denúncies i no es descarta que hi hagi més persones afectades. Molts usuaris del tren d'alta velocitat deixen el vehicle aparcat a la via d'accés a l'estació per estalviar-se pagar l'aparcament d'Adif, en una zona a tocar de la carretera i sense vigilància.

Això sí, anteriorment ja hi ha hagut episodis de robatoris i vidres trencats. Per exemple, fa un parell d'anys, es va produir una onada de robatoris a l'interior dels cotxes que estaven aparcats en bateria als vorals del vial d'accés a l'estació del Camp de Tarragona, la carretera TV-2231, on els lladres aprofiten que els viatgers deixen el vehicle allà durant hores i sense vigilància per cometre el robatori.

Així doncs, deixar el vehicle estacionat en els voltants de l'estació per així evitar pagar el pàrquing de pagament ha acabat sortint molt car a alguns dels usuaris de l'estació de l'AVE que s'han trobat els seus vehicles amb els vidres trencats en arribar a Tarragona.

