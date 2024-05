La Generalitat projecta duplicar la xarxa d'autobusos exprés.cat amb 38 nous serveis

El Departament de Territori projecta duplicar els propers anys la xarxa d'autobusos exprés.cat amb 38 nous serveis més directes i amb menys parades que les línies convencionals.

Territori ha desenvolupat aquell projecte a partir d'un estudi que analitza les necessitats de transport en virtut d'indicadors com el volum de població que se'n pot beneficiar, els recorreguts, el tipus de via, el temps de viatge i si hi ha alternativa ferroviària per a cada trajecte.

Aquest document proposa instaurar 21 línies totalment noves i la conversió de 16 trajectes més que actualment ja compten amb un servei regular, així com l'extensió d'una línia exprés.cat que ja existeix, ha detallat el departament en un comunicat.

Entre les noves línies proposades es troben els trajectes Berga-Barcelona; Berga-Manresa; Manresa-Igualada; Martorell-Terrassa; Igualada-Terrassa; Premià de Dalt-Barcelona; Blanes-Lloret de Mar; Balaguer-Lleida; Montblanc-Tarragona i Lleida-Tortosa, entre d'altres.

Actualment, estan en funcionament 24 línies exprés.cat a Barcelona, sis a Girona, 6 a Lleida i 7 a Tarragona i Terres de l'Ebre.

El total de viatges registrats el 2023 va ser de 27,4 milions, un 13,3 % més que el 2022 i un 13,2 % menys respecte al 2019, abans de la pandèmia.

