Desmantellen una organització criminal al Camp de Tarragona: 16 detinguts per desnonaments violents i coactius

Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea d’Informació Territorial de Tarragona han detingut 16 persones en el marc d’una investigació que ha instruït el Jutjat d’Instrucció 3 de Reus, contra una organització criminal que actuava sota l’aparença d’una empresa legal, que realitzava desnonaments extrajudicials a tot Catalunya mitjançant pràctiques coactives i violentes. Onze persones més han quedat investigades en relació amb els mateixos fets.

Els investigadors han pogut determinar que els detinguts actuaven en alguns casos moguts per l’odi i la discriminació per motiu d’origen, raça o ètnia, i eren especialment violents i expeditius contra persones pertanyents a col·lectius de determinats orígens nacionals o ètnics.

Els 16 detinguts tenen entre 27 i 59 anys d’edat. A 5 d’ells els constaven diversos antecedents per coaccions, amenaces, tracte degradant, lesions, danys, robatoris amb força o salut pública.

Les detencions, que van tenir lloc el dimecres 15 de maig, van comportar entrades i perquisicions a domicilis de les poblacions de L’Hospitalet de l’Infant, Salou i Reus. Altres persones van ser detingudes a Sant Joan Despí, Rubí, Mataró o Barcelona.

Com a resultat de l’operatiu, els Mossos d’Esquadra van intervenir 2 armes de foc, diverses armes prohibides, terminals de telefonia mòbil, documentació en format físic i digital, així com elevades quantitats de diners en efectiu i en comptes corrents, i material amb simbologia de l’empresa.

Un servei de mediació encobert per desallotjar extrajudicialment

A inicis del passat mes de setembre, la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra va tenir coneixement d’incidents continuats relacionats amb una empresa que feia desocupacions extrajudicials. L’Àrea d’Informació Territorial de la Comissaria General d’Informació va assumir la investigació dels fets.

Les primeres gestions de comprovació van permetre identificar la forma d’actuar d’una organització jerarquitzada que, rebent diners a canvi i amb l’objectiu d’expulsar persones dels seus domicilis, de manera continuada vulnerava els drets dels inquilins.

Entre les víctimes hi havia famílies en situacions diverses, algunes eren ocupants en situació de vulnerabilitat econòmica, i d’altres tenien contractes de lloguer vigents.

Durant la investigació s’ha pogut comprovar que les accions d’aquesta organització criminal s’expandien, i s’anaven incrementant de forma progressiva el número i la gravetat dels fets.

L’empresa, sota l’aparença d’oferir als seus clients un servei de mediació per desocupar inquilins dels immobles de la seva propietat, cometia extorsions, danys, i assetjaments amb violència fins a aconseguir els objectius pels quals havien estat contractats pels seus clients.

Les activitats dutes a terme per aquesta empresa per tal de desocupar als inquilins eren graduals. Inicialment oferien una sèrie d’acords per tal d’abandonar el domicili voluntàriament.

En el cas que aquest abandonament voluntari no es produís iniciava un seguit d’accions delictives per fer fora als inquilins amb l’objectiu d’alliberar el domicili.

Les accions s’iniciaven amb visites i amenaces telefòniques per, seguidament i si no s’acomplia l’objectiu, passar a fer multitud de trucades a hores nocturnes de forma repetitiva, coaccions a través del tall dels subministraments bàsics de la llar, o danys i desperfectes en els immobles.

Si amb aquestes accions tampoc no aconseguien l’objectiu, els membres de l’organització criminal incrementaven la gravetat dels fets, produint danys greus, denúncies falses a diversos organismes públics, violacions de domicili, robatoris amb força a interiors d’habitatges, i arribant, en alguns casos, a efectuar robatoris violents i lesions greus a alguns dels inquilins. Alguns dels episodis més greus van tenir lloc en presència de menors.

L’activitat delictiva generava a les víctimes una sensació de desprotecció i ansietat que, en diversos casos, ha acabat amb necessitat d’atenció psicològica.

Cal destacar que l’empresa investigada utilitzava la cobertura d’un despatx d’advocats per donar aparença de legalitat de les seves actuacions. Es dóna la circumstància que el propietari d’aquest bufet d’advocats era soci d’aquesta empres, juntament amb el detingut com a líder la organització.

Tanmateix, la investigació va permetre també detectar com alguns del clients participaven activament de les accions, i eren coneixedors dels mètodes emprats i es van convertir en col·laboradors necessaris de l’organització.

Aquestes detencions han permès resoldre més de 60 fets a diversos punts del territori català i es considera que s’ha aconseguit desarticular totalment l’activitat de l’empresa.

La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

