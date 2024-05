La historia de la gran aurora boreal de la Guerra Civil

La nit del passat divendres, el cel de Prades va viure un fenomen inusual en el que es va poder albirar aurores boreals que van deixar a tothom bocabadat.

Es tracta d'un fenomen totalment anòmal. Com és obvi, no és gens habitual veure fenòmens astronòmics en forma de luminescència en el cel nocturn en latituds com les del nostre territori, i només una tempesta geomagnètica, causada per una sèrie d'erupcions solars és capaç de fer aparèixer aquest fenomen als nostres cels. Tanmateix, no és la primera vegada que les aurores boreals il·luminen el cel del nostre territori.

Cada cert temps, aquest fenomen luminescència en el cel nocturn es pot veure amb més o menys intensitat, especialment en llocs amb poca contaminació lumínica com les muntanyes de Prades.

Especialment recordada és l'Aurora boreal de la Guerra Civil, que va il·luminar el cel de tot Europa i els Estats Units el 1938.

Alguns diaris com La Vanguardia i El Mundo van publicar, l'any 1938 que el 25 de gener d'aquell any, des de primeres hores de la nit, fins a les dues de la matinada es va produir una gran aurora boreal, que va ser visible des de tota Europa i els EUA.

En aquest cas, poc freqüent, l'aurora era de color vermell. Aquella Luminescència era tan intensa, que permetia fer la majoria d'activitats a l'exterior, sense l'ajuda de cap llum artificial. Fins i tot la temperatura de l'aire va augmentar (es parla de vuit graus) i també va interrompre les comunicacions per ràdio entre Europa i Amèrica.

Eren els dies de la guerra civil i aquell fenomen tan intens i desconegut a les nostres latituds, tant en la població civil com en les tropes va produir gran fascinació junt amb desconcert i por, que van donar lloc a diverses interpretacions. Ja es rumorejava que els nazis, treballaven en el que després seria la bomba atòmica i pensaven que podia ser aquella nova arma de Hitler de gran poder destructiu.

També en molts llocs, pensant que es tractava d'algun gran incendi, es trucava als bombers. Aquest fet va provocar també que en sectors del món catòlic i basant-se en les profecies de la Verge de Fátima, s'especulés en què si l'aurora de l'any 1938, no era altra cosa que l'anunci de la Segona Guerra Mundial.

