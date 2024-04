Presenten una guia per a fer bon ús de les xarxes en l’àmbit de la sexualitat a Reus

La regidoria de Salut i Esports ha editat una guia monogràfica sobre els usos de pantalles i xarxes socials en l’àmbit de la sexualitat per a famílies i persones de referència de la població adolescent i jove. La presentació es va dur a terme ahir en el marc d’una jornada sobre les Tecnologies de la Relació, Informació i Comunicació (TRIC) i el sexe virtual.

«Aquest és la primera guia que fem des del departament de caràcter monogràfic i ho fem perquè és un tema que està generant molta preocupació, com és normal, entre els professionals i les famílies, de com aborden la sexualitat els adolescents i els joves de la nostra ciutat», assegurava el regidor de Salut i Esports, Enrique Martín.

Malgrat que es puguin percebre les TRIC com l’àmbit digital separat de la vida real, per a la població adolescent i jove, l’experiència en línia s’entrellaça amb el sentit d’identitat individual, col·lectiva i generacional. Per tant, es considera que és essencial comprendre la intersecció dels espais digitals amb la seva vida quotidiana per fomentar una relació saludable amb la tecnologia.

El monogràfic neix amb la motivació d’apropar tot allò que gira al voltant de la vivència de la sexualitat d’adolescents i joves a les famílies i professionals de referència que s’hi vinculen, tenen interès i volen aprofundir per acompanyar-los. S’emmarca en l’eix de prevenció del Pla Municipal Sobre Drogues de l’Ajuntament de Reus. «No és una droga com a tal, però sí que és una addicció», afirmava Martín.

Ester Angelats, especialitzada en prevenció d’assetjament entre iguals i els diferents usos de les TRIC, va explicar que l’objectiu «és aquest apropament, perquè quan no hi ha un coneixement ni dels entorns amb què es mouen, ni de les seves vivències i emocions, genera preocupació i vulnerabilitat a l’hora d’acompanyar».

Per això, la guia ha estat elaborada amb un enfocament proper, allunyat d’una visió alarmista que només es concentri en els riscos i les conseqüències o situacions extremes, sinó tenint present que allò que més afecta el jovent es relaciona amb situacions quotidianes. A més, es fa des d’una mirada que «fomenti l’ús responsable d’aquestes xarxes», assegurava Martín. La guia estarà disponible en format digital a partir del dia 1 de maig a eos.reus.cat.