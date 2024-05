Liciten l’estudi per analitzar la connexió ferroviària entre el tram Pau-Canfranc i el Corredor Mediterrani

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha licitat per 511.700 euros (IVA no inclòs) el contracte de redacció dels estudis per analitzar un itinerari de mercaderies directe entre el tram internacional Pau-Canfranc i el Corredor Mediterrani, tal i com s’anuncia al Diari Oficial de la Unió Europea i a la Plataforma de Contractació de l’Estat.

En aquests estudis s’analitzarà la situació que es generarà quan es reobri la línia Pau-Canfranc per a la circulació de mercaderies, així com la viabilitat d’establir un itinerari directe, sense passar per Saragossa, d’aquest tràfic amb el Corredor Mediterrani.

Per això, s’estudiarà un possible itinerari de mercaderies que permeti la connexió el tram internacional Pau-Canfranc que eviti els problemes de trencament de càrrega detectats.

La connexió de mercaderies entre Saragossa i el Corredor Mediterrani, a l’entorn de Barcelona, es fa ara a través de dues línies de via única d’ample ibèric amb un sentit preferent de circulació, de forma que les mercaderies que van de Saragossa a Barcelona circulen per la línia Lleida-Plana de Picamoixons i el sentit contrari es fa per la línia Móra la Nova-Casp.

L’abast d’aquesta feina ara licitada, que té un termini d’execució de 14 mesos, serà el desenvolupament dels estudis preliminars amb el grau de detall necessari per permetre prendre decisions sobre les alternatives més idònies. Així, s’analitzaran les diferents opcions d’actuació i s’estimarà la inversió econòmica i la programació temporal de les diferents actuacions.

