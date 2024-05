Huguet (PP) retreu al Govern que Hard Rock «fa dotze anys que espera per invertir» a Tarragona

El candidat del PPC a Tarragona, Pere Lluís Huguet, ha retret al Govern que Hard Rock «fa dotze anys que espera per invertir» a Tarragona. En un míting des de Tarragona, el popular ha assegurat que la Generalitat «ha abandonat» el territori.

També les infraestructures, lamentant que el servei de Rodalies «tarda molt més ara» en arribar a Barcelona tot i que la Generalitat tingui competències en les freqüències dels trens. «No han sabut gestionar les freqüències de Rodalies i volen gestionar totes les vies a Catalunya», ha dit Huguet.

En un dels últims actes electorals del PPC, acompanyat del president del partit, Alberto Núñez Feijóo i del presidenciable, Alejandro Fernández, ha assenyalat també que «votar a Illa és continuar amb el procés i seguir amb la matraca».

Feijóo i Fernández a Tarragona

«Passi el que passi el dilluns, per al PP d'Espanya, mentre jo sigui president, Catalunya serà la terra prioritària». Així de contundent ha començat un dels darrers mítings electorals el president del PP, Alejandro Fernández, des de Tarragona tres dies abans del 12-M. Feijóo ha assegurat que els últims anys a Catalunya «els polítics no han estat a l'altura».

Per això ha dit que si els ciutadans «volen canviar els polítics, han de votar diferent». «No tornin a repetir el que no funciona, comencem una nova era», ha demanat el líder del PP als catalans. El popular ha lamentat que «sempre han governat els mateixos»: PSC, Junts i ERC. «Uns són els autors del procés i els altres són els que l'han reanimat», ha insistit.

Feijóo s'implica en els dos últims dies de campanya a Catalunya acompanyant a tots els actes a Fernández de qui ha dit que és un candidat que «no està en venda, no el podrà fitxar cap equip». «És un jugador de la pedrera», ha expressat des de Tarragona, la ciutat que el va veure néixer políticament.

El líder dels populars ha afirmat que hi ha «molta feina a fer» a Catalunya perquè ha estat la «pitjor dècada en els últims 50 anys». Per això, ha defensat que diumenge cal votar el PPC: «No estem aquí per multiplicar els diputats, no va d'aconseguir un gran resultat, que el tindrem; això va d'acreditar que el centre-dreta català es diu PPC». «Aquest partit és més necessari que mai a Catalunya», ha continuat.

El cap de l'oposició ha tornat a carregar contra els socialistes afirmant que «fins diumenge estan dient una cosa i el dilluns diran la contrària». «Si a mi em pregunten si pactaré amb Puigdemont, diré que 'no'», ha remarcat. També ha comentat que si Fernández «tingués ànsia de poder, podria ser vicepresident de Salvador Illa», «però l'Alejandro té paraula», ha afegit.

Primer ha assenyalat que «els catalans decidiran el govern de la Generalitat per treure Catalunya del bucle de la decadència», però minuts després ha apuntat que el Govern «es decidirà a Madrid, al Congrés, segons convingui a Sánchez i als separatistes». I ha advertit que els comptes del govern espanyol del 2025 «dependran del que decideixin els separatistes».

