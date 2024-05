Paladella (PSC): «El Govern ha desviat diners del fons de transició nuclear»

L’alcalde de Mont-roig, Fran Morancho, i l’eurodiputada del PSC, Laura Ballarín, han participat aquest dimecres en la presentació, juntament amb candidats de la llista del PSC per Tarragona, de les propostes socialistes en matèria d’empresa.

D’entrada, el número 3 de la llista del PSC al Parlament per Tarragona, Joaquim Paladella, ha carregat contra ERC per la «mala gestió» que els independentistes han fet dels fons de transició nuclear del 2023. «El Govern ha fet coses estranyes i el que hem vist és que han desviat diners d’aquest fons», ha etzibat el candidat. Respecte de la convocatòria del 2024, Paladella indicava que els fons, «són una oportunitat que no podem desaprofitar. El Govern de la Generalitat no pot malbaratar uns diners que són nostres».

En el mateix sentit s’ha manifestat l’alcalde de Mont-roig, Fran Morancho, qui ha posat de relleu que «dels 11 milions d’euros que anaven destinats a la implementació de l’empresa Lotte Energy tan sols han rebut 2 milions. El que no és normal és que es donin uns diners que no els pertoquen i que no s’agafin dels fons de transició».

En clau europea, l’eurodiputada socialista Laura Ballarín ha subratllat que el Govern del president Pedro Sánchez «ha apostat per unes polítiques econòmiques expansives i solidàries que són la antítesis del que va aplicar la dreta en el passat». I afegia que els fons europeus, «són una oportunitat, també per als municipis tarragonins per poder crear nous llocs de treball de qualitat».

En el mateix sentit apuntava Morancho que ha destacat com s’ha vist beneficiada la població dels fons europeus, com ara el projecte de les obres del Passeig de les Cales de Miami Platja dotat amb més de 12 milions d’euros i que es troba en el darrer tram previ a la seva finalització. També ha remarcat el projecte a finançar amb 6 milions d’euros que comporta la transformació de l’antiga via de tren en una via verda.

Finalment, el número dos socialistes a les eleccions per Tarragona, Alberto Bondesio, ha demanat «concentrar el vot en la candidatura del PSC de Salvador Illa per evitar el bloqueig i la repetició electoral. Aquest diumenge només hi ha dues opcions amb possibilitats reals: o bé obrim un nou temps de diàleg, progrés, convivència i pacte, o bé tindrem més del mateix del que hem patit aquests darrers deu anys.»

