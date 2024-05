Interior signa el contracte per instal·lar 575 sensors de risc químic a Tarragona

El Departament d'Interior ha signat per un import d'1,8 milions d'euros el contracte amb l'empresa Sensotran S.L. per al subministrament, instal·lació i manteniment de 575 sensors electroquímics per a la detecció de substàncies tòxiques en el marc del Plaseqta.

Els aparells s'instal·laran als polígons nord, sud i al port de Tarragona i detectaran vuit components tòxics diferents: diòxid de sofre, òxid d'etilè, sulfur d'hidrogen, clor, amoníac, clorur d'hidrogen, fosgè i acrilonitril. Aquestes substàncies són les que poden produir accidents amb núvol tòxic que afecti l'exterior de les empreses.

L'empresa disposa de quatre mesos per subministrar-los i després durant un període de cinc mesos els haurà d'instal·lar i posar a punt.

