El PSC denuncia l'ús partidista que ERC fa als actes institucionals

El PSC del Camp de Tarragona ha denunciat aquest dilluns l’ús partidista que ERC està fent dels actes institucionals de la Generalitat enmig d’una campanya electoral, fet que titllen de «burla flagrant» al que estableix la llei orgànica que regula el règim electoral general.

Segons ha explicat el cap de campanya del PSC a les comarques tarragonines, David González, «ens estem trobant amb un degoteig constant d’actes institucionals convocats com a tals en plena campanya electoral. Per exemple, l’altre dia al Pinaret de Reus o aquest mateix dilluns a Prades en un acte convocat, amb dinar inclòs, amb la participació del delegat del Govern de la Generalitat i d’alts càrrecs del Departament».

En aquest sentit, ha recordat que la Junta Electoral Central ja ha reconegut que les visites del conseller de Salut a diferents centres sanitaris i hospitalaris també en campanya «representen, presumptament, un ús partidista de les institucions en un procés electoral».

«No tot s’hi val en política. S’ha de jugar net, respectant les regles del debat democràtic i sense utilitzar les institucions que són de tots i de totes per intentar, a la desesperada, obtenir un rèdit electoral», ha afegit González.

«És dona la circumstància, a més, que ERC va denunciar al president Pedro Sánchez en entendre que l’entrevista que va dur a terme a la televisió per explicar els motius que l’havien decidit a continuar al capdavant del Govern eren fer 'partidisme' en una campanya electoral», ha alertat González.

El cap de campanya del PSC a les comarques tarragonines ha reafirmat «el compromís dels socialistes de continuar fent una campanya neta, en positiu i en base a projectes concrets per al territori i als seus ciutadans». . Finalment, ha conclòs que «creiem, sincerament, que les institucions no es poden utilitzar com un instrument de propaganda política i menys en un procés electoral, faci qui ho faci i beneficiï a qui beneficiï. És una qüestió d’ètica democràtica elemental».

