Alcaldes i alcaldesses del PSC a Tarragona demanen concentrar el vot en Illa per evitar el bloqueig

Alcaldes i alcaldesses del PSC al Camp de Tarragona han signat un manifest per expressar el seu suport a un nou govern de la Generalitat liderat per Salvador Illa. En el manifest, demanen concentrar el vot en el candidat socialista per evitar el bloqueig. El manifest ha estat llegit per diversos alcaldes i alcaldesses de les comarques tarragonines, entre els quals l’alcaldessa de Reus i els alcaldes del Vendrell i Mont-roig del Camp, a banda de la cap de llista al Parlament per Tarragona, Rosa Maria Ibarra.

Així, els alcaldes i alcaldesses del PSC han afirmat que "els ajuntaments tarragonins mai van progressar tant com durant els períodes de Govern socialistes a la Generalitat –que creien en el municipalisme– van triplicar les ajudes directes als municipis tarragonins, també als petits pobles de les nostres comarques que després han hagut de patir les retallades dels Governs independentistes d’aquests darrers deu anys.”

En aquest sentit han remarcat que “els que durant anys donaven lliçons de patriotisme han arribat a retallar les inversions a les escoles bressol, han reduït les inversions a les escoles de música i van eliminar els plans d’ocupació municipals durant els anys de la crisi econòmica. Per no parlar de les retallades pressupostàries destinades al món local, la reducció del PUOSC, etc. En definitiva, 10 anys perduts també pel món municipal del nostre país”, han reblat.

En aquest sentit, el PSC ha estat taxatiu i ha afirmat que si Salvador Illa és el proper president de la Generalitat “es pagarà el deute que la Generalitat té amb els ajuntaments de les comarques tarragonines. És realment intolerable que el Govern no compleixi amb els compromisos que té assumits amb els nostres pobles i ciutats. Els socialistes acabarem amb aquesta asfixia econòmica que s’ha aplicat als Ajuntaments perquè sabem que són una eina molt eficaç i l’administració més propera als ciutadans.”

El PSC defensa reimpulsar la llei de barris “que tan important va esdevenir per a molts municipis tarragonins” i que va ser suprimida pels independentistes, impulsar els plans locals d’ocupació a fi i efecte de generar llocs de treball als municipis, promoure un programa de Salut als barris i aprovar amb caràcter immediat un fons d’emergència social municipal contra les desigualtats de manera coordinada entre les diferents administracions.

Ibarra demana una gran mobilització a les urnes

Per la seva banda, la candidata socialista Rosa Maria Ibarra ha demanat “una gran mobilització a les urnes el proper diumenge, i una gran concentració del vot en la candidatura del PSC liderada per Salvador Illa per evitar una situació de bloqueig. El dia 12 només hi ha dos camins: o bé continuem pel camí del bloqueig i de la confrontació que hem patit aquests deu darrers anys, o bé obrim un camí nou basat en el diàleg que no deixi cap català a la cuneta. O bé seguim en la paràlisi del poti-poti d’aquesta darrera dècada o bé avencem tots i totes amb un Govern de progrés liderat per Salvador Illa. Del teu vot depèn”, ha conclòs.

