Albiach garanteix que no hi haurà Hard Rock si els comuns són al Govern

La candidata de Comuns Sumar a presidenta de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha assegurat aquest dilluns que si els comuns formen part del proper Govern «per descomptat que no tirarà endavant» el projecte que Hard Rock vol instal·lar al Tarragonès.

En un col·loqui organitzat per El Periódico, ha defensat un tripartit d'esquerres amb el PSC i ERC com «l'única fórmula que suma» però ha advertit que no avalaran que es faci el complex d'oci que volen els socialistes.

Ha acusat els republicans d'haver «acceptat acríticament» les demandes del PSC en infraestructures, com permetre el Hard Rock o perllongar la carretera B-40 al Vallès Occidental, i ha advertit que el «casino més gran d'Europa» de Salou i Vila-seca «consumiria tanta aigua com una ciutat de 30.000 habitants» en plena «pitjor sequera de la història» i comportaria precarietat, ludopatia, inseguretat, delinqüència, màfies i blanqueig de capitals.

Preguntada per si faria front, en cas de ser al Govern, a una sanció per paralitzar el projecte, ha explicat que no hi hauria «multes milionàries» perquè encara no s'ha aprovat el pla general urbanístic de la zona i la llicència actual està «extingida». «El moment de plantar-se al Hard Rock és ara», ha avisat.

Tot i que veu difícil un acord PSC-ERC a Catalunya, ha recordat que han pactat «al govern de l'Estat, a les diputacions i a nivell municipal». També a Barcelona, on ha augurat que després de les eleccions al Parlament d'aquest diumenge anunciaran l'entrada dels republicans al govern de la ciutat. «És un secret a crits que hi ha un pacte», ha dit.

En canvi, ha considerat «absolutament descartada» la possibilitat que es reprodueixi a la Generalitat el que va passar a l'Ajuntament de Barcelona, on el socialista Jaume Collboni va ser investit alcalde amb el vot dels comuns i del PP. «Alejandro Fernández i jo no cabem en un mateix acord i això no passarà», ha indicat. Alhora, ha reclamat que «ningú cometi la irresponsabilitat» de provocar una repetició electoral després del 12 de maig.

Ha insistit que vol un Govern progressista i que «progressista vol dir amb el PSC i amb ERC» i malgrat que ha admès diferències amb els socialistes ha afirmat que té «molt clar» qui són els seus «aliats». «Sembla que Illa no ho té tant», ha afegit, en referència a la voluntat expressada pel primer secretari del PSC, Salvador Illa, de fer un executiu «transversal» que podia incloure Junts. «El PSC, per primera vegada, està més a la dreta que el PSOE», ha reblat.

