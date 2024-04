Desactivada l'alerta de l'Inuncat per l'episodi de pluges

Protecció Civil ha desactivat l'alerta de l'Inuncat per l'episodi de precipitacions, tot i que es manté en fase de prealerta perquè durant aquest dimarts a la tarda hi ha un avís per pluges de més de 20 l/m2 en mitja hora a Ripollès, Osona, Berguedà i Lluçanès.

Durant tot l'avís, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 1.233 trucades que corresponen a 791 serveis. El Vallès Occidental ha concentrat 452 trucades, el Baix Llobregat 391, el Barcelonès 210, el Vallès Oriental 22 i el Moianès 25. Viladecans va registrar un màxim de 123 litres per metre quadrat en 24 hores. De la seva banda, els Bombers han rebut 568 avisos des de les 20.00 hores de diumenge i per regions destaquen la Metropolitana Sud (301) i la Metropolitana Nord (167).

Pel que fa les superacions del llindar d'intensitat -litres en mitja hora-, destaquen Barcelona amb 22,5 litres per metre quadrat en trenta minuts, Sabadell (20,6), Viladecans (21,2) i Tarragona (23,5).

568 avisos dels Bombers

De la seva banda, els Bombers van rebre 568 avisos per serveis relacionats amb el temporal des de diumenge a les 20.00 hores. A banda de les dues regions metropolitanes, es van rebre 353 avisos de la Central, 29 de la de Girona, 18 de Tarragona, 19 de Lleida i dos de les Terres de l'Ebre.

Entre les sis de la tarda i les deu de la nit va ser quan els Bombers van rebre més avisos, amb 244. Aquests provenien principalment a la Metropolitana Sud (151) i Nord (66). Els municipis amb més avisos des de l'inici de l'episodi de pluges són Sant Boi de Llobregat (44), Cornellà de Llobregat (37), Viladecans (29), Sant Cugat del Vallès (29) i Terrassa (27).

El servei més destacat ha estat l'esfondrament de la coberta del pavelló municipal de Can Jofresa de Terrassa. Els Bombers van ser alertats a les 19.12 hores perquè estaven cedint les bigues de la coberta. Un cop van arribar les dues dotacions van observar que una planxa de la coberta havia col·lapsat a la zona de grades, sense cap ferit, ja que el pavelló s'havia evacuat preventivament abans de l'arribada dels serveis d'emergència.

D'altra banda 908 abonats de la zona de Viladecans-Gavà-Castelldefels es van quedar sense subministrament elèctric, d'acord amb la informació facilitada per Endesa. Aquesta incidència ja ha estat resolta.

A més, es van fer restriccions i control de velocitat entre els quilòmetres 42 i 44 de la C-17, a Seva, i entre el punt quilomètric dos i el cinc, a Montcada i Reixac; que encara es mantenen.

