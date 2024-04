Activada l'alerta del pla INUNCAT per intensitat i acumulació de pluja a Tarragona

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest matí l’alerta del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT) per un avís d’intensitat de pluja (es pot superar el llindar de 20 mm/30 minuts), i també d’acumulació de pluja (amb superació del llindar dels 100 l/m2 en 24 hores) a les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona.

L’episodi, que s’allargarà fins a la matinada de demà, es preveu que afecti especialment les comarques del Tarragonès, el Baix Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat.

Les pluges poden ser localment intenses, pel que s’ha de vigilar les crescudes sobtades de barrancs i lleres menors (rieres, rierols, etc.) i les zones inundables (soterranis, passos soterrats...). A més els xàfecs poden anar acompanyats de tempestes i fortes ratxes de vent. Es preveu que aquests fenòmens més intensos es puguin donar a partir del migdia i fins a la nit.

A hores d'ara no s'han reportat incidències destacables per part del CAT112 i el Servei Meteorològic de Catalunya no ha informat de superacions de llindar d'avís.

Per altra banda, es manté per demà l'episodi d'intensitat de pluja superior a 20 mm en 30 minuts amb xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i de calamarsa o pedra, en aquest cas al Pirineu i Prepirineu orientals.

Des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT de Protecció Civil ja s’ha fet arribar aquest avís a tots els municipis afectats, i s’ha demanat que es faci el tancament preventiu de tots els guals i punts inundables que hi hagi.

La Conselleria de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona ha activat el Pla d'Actuació Municipal en fase d'alerta pel risc d’inundacions en previsió de l’arribada de pluges intenses. Per aquesta s’ha raó s’ha iniciat un dispositiu de vigilància de la zona litoral i les àrees amb major risc d’inundació.

