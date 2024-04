Constitueixen un Club Rotary amb «projecció metropolitana»

El primer Club Rotary amb «vocació territorial i projecció metropolitana» es va constituir ahir al Mas Passamaner. Sota l’impuls del Governador de la Província rotaria del Nord peninsular, Raúl Font Quer Plana, més de 80 persones es van reunir per acompanyar la constitució del Club Rotary que debatrà «sobre temes del present i futur del territori».

La seva missió és obrir un diàleg obert per construir una visió compartida dels nous horitzons i reptes que amb la transició ecològica i digital té plantejats el territori de Tarragona. El Club vol ser un referent per aportar idees i projectes a la construcció metropolitana de la Catalunya Sud.

La seva junta directiva està formada per Santiago Castellà com a president, Fede Adan com a vicepresident, i també compta amb Florenci Nieto, Jordi Sierra, Clara Brull, Montse Boronat, Salvador Soler i Anna Ibars.

El president del Club Rotary, Santiago Castellà, destacava que «ha estat una sorpresa veure que molta gent vol formar part del club i que tenim una llista llarguíssima de peticions».

A més, Castellà posava èmfasi en el fet que «l’objectiu és tenir una visió comuna del territori, independentment de les idees que tingui cadascú», afegint que «volem és saber què està passant al territori, després cadascú ja tindrà les seves idees».

La primera trobada del club va aplegar quasi 90 persones i Castellà expressava que «la resposta d’avui dona esperances a què els projectes del territori s’accelerin». En aquest sentit, el club farà una trobada mensual. A la propera reunió comptaran amb Santi Vila, president del Cercle d’Infraestructures i properament amb Pepe Álvarez, secretari general d’UGT.

