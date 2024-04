Els fets delictius s’incrementen un 4% al Camp de Tarragona durant el 2023

Els Mossos d’Esquadra van registrar un total de 35.369 fets delictius a la vegueria del Camp de Tarragona durant el passat 2023. Aquesta xifra suposa un increment del 4% respecte a l’any anterior, quan se’n van registrar 33.994.

Segons les dades facilitades per la Generalitat de Catalunya a Diari Més, l’augment registrat a la demarcació tarragonina està per sota de la mitjana catalana, la qual se situa en una pujada del 6,7%. És a dir, gairebé el doble. Així, la ràtio de delictes per cada 1.000 habitants al Camp de Tarragona és de 64,6, gairebé 14 punts per sota de la mitjana de tot el país (78,1).

El Tarragonès va ser la comarca on es van produir més fets delictius, arribant als 20.442. Això significa un increment del 6,2% respecte al 2022. El segueix el Baix Camp, amb una pujada del 2,7%, amb 11.506 infraccions. On menys se’n van produir va ser al Priorat (271), tot i que també es va viure un augment del 7,5%. La Conca de Barberà (790) va registrar el creixement més alt, amb un 12,7% més de delictes que l’any anterior, mentre que l’Alt Camp (2.630) va ser l’única comarca on va tenir lloc una disminució dels fets (8,6%).

Cal destacar que s’han produït ascensos significatius en determinats tipus de delictes. Sobretot, robatoris amb força a establiments (5,5%), robatoris o furts d’ús de vehicles (6,3%) o robatoris amb violència o intimidació a l’espai públic (5,6%). Les infraccions que més han augmentat han estat les relacionades amb l’atemptat, resistència i desobediència a agents de l’autoritat, amb una pujada del 6,8%.

En canvi, hi ha hagut un gran descens en els robatoris amb violència o intimidació a domicili (-17,4%) i en els casos de violència física o psíquica habitual en l’àmbit familiar (15,1%). També han baixat un 5% els robatoris amb força a domicilis, un 4,4% els robatoris amb força a l’interior de vehicles o els delictes contra la seguretat viària (2,8%).

Durant el 2023, els Mossos d’Esquadra van realitzar un 14,3% més de detencions respecte al 2022. Al conjunt de Catalunya, l’increment va ser del 15%. Destaquen les sis detencions que es van produir l’octubre de l’any passat pel tiroteig mortal que va tenir lloc al barri de Campclar.

Més agents que mai

En els darrers 4 anys, hi ha hagut un increment de 199 nous mossos a la vegueria del Camp de Tarragona. Amb un total de 1.515 agents, avui dia el cos policial té més efectius que mai en tota la història de les comarques tarragonines. Des del 2020, l’àrea bàsica policial (ABP) del Baix Camp-Priorat n’ha sumat 59, mentre que se n’han afegit 35 al del Tarragonès i 10 al de l’Alt Camp-Conca de Barberà. Tanmateix, s’han incorporat 109 agents als Serveis Regionals.

D’altra banda, a l’ABP de Tarragona ciutat, s’han produït 35 incorporacions durant dels últims tres anys. D’aquestes, 8 es van produir el passat mes d’agost. Aquest increment es mantindrà perquè, a l’estiu, el cos sumarà una nova promoció de mossos dels 850 que ara mateix estan fent el Curs de Formació Bàsica a l’Escola de Policia. Part d’aquests, es destinaran al Camp de Tarragona.

Avui se celebra la Junta de Seguretat Local a Tarragona

La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona celebraran avui, a partir de les 11 del matí, la Junta Local de Seguretat. El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, i l’alcalde, Rubén Viñuales, es reuniran a la Sala Genius del Palau de Congressos per tractar diversos temes de seguretat.



Cal recordar que, arran de la mort violenta que es va perpetrar al barri de Campclar el passat tres de març, el batlle tarragoní va reclamar de forma immediata una nova Junta de Seguretat Local —la darrera es va produir a principis de setembre—.



La situació a Campclar serà el gran tema sobre la taula a la junta, però també es tractaran altres problemàtiques com la dels robatoris a l’interior de vehicles que estan vivint els veïns dels barris de Ponent des del passat novembre. En les darreres setmanes, els cossos policials han estat reunint i aplegant dades.

El conseller Joan Ignasi Elena tornarà avui a Tarragona.Gerard Martí

