Detingudes 13 persones a França per la seva implicació en l'assassinat de dos rivals en un tiroteig a Salou

El passat 3 de maig de 2023, dos homes van ser assassinats davant d'un hotel a Salou. La investigació va vincular-los amb el crim organitzat i tràfic de drogues a Marsella. El primer va morir a l’interior del seu vehicle mentre que la segona víctima va ser traslladada a un centre hospitalari després de rebre l’impacte de diferents trets a pocs metres del vehicle del qual va sortir per fugir dels agressors. L’acció es va dur a terme amb molta rapidesa i utilitzant armes de foc, algunes de les quals eren armes de guerra. La DIC de la Regió Policial del Camp de Tarragona es va fer càrrec de la investigació liderada pel Jutjat d’Instrucció número 6 de Tarragona.

El grup format per persones armades i especialment violentes va fugir en cotxe just després de l'atac, que es va cometre amb molt poc temps. Ràpidament, els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Policia Local de Salou, van activar un tancament territorial per tal de localitzar el cotxe en què van fugir els autors del crim i que es va localitzar en una àrea de descans de l'autopista en direcció a França.

Dotacions de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Tarragona van localitzar el vehicle escapolit a l’Àrea de Servei Mèdol, sentit nord de l’autopista AP7 i van poder detenir un integrant del grup que acabava de calar foc al vehicle. Aquest constava sostret a Marsella. Al seu interior hi van localitzar dues armes de foc curtes, una arma de guerra llarga i dues granades de mà.

Els investigadors situen els autors del crim a Marsella

Les indagacions d’investigació van permetre apuntar que darrere d’aquest doble assassinat hi havia persones vinculades amb el crim organitzat a Marsella. Presumptament, havien preparat l’acció des de França. El treball dut a terme per la Policia Científica dels Mossos d’Esquadra, mitjançant estudis lofoscòpics i balístics, va ser rellevant per ubicar i localitzar els autors dels fets.

Davant d’aquesta vinculació del grup amb el territori francès, la DIC va contactar amb els oficials d’enllaç francesos a Catalunya per compartir informació i poder coordinar la investigació. Les bones relacions amb els enllaços policials van agilitzar la coordinació de les investigacions i, només una setmana després dels fets, es va celebrar la primera reunió operativa.

A França, atesos els forts vincles que el cas presentava amb la violència criminal, i més particularment amb el narcotràfic marsellès, la Fiscalia JIRS de Marsella va requerir a l’Office Central de Lutte Contre le Crime Organisé i la Policia Judicial de Marsella que iniciessin una investigació conjunta i coordinada pels fets en territori francès.

El 26 de juliol es va signar a Eurojust la creació d’un Equip Conjunt d’Investigació entre els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional Francesa amb el suport de la Guardia Civil de Catalunya. L’objectiu es va encaminar des del primer moment a treballar de forma conjunta i coordinada aquest doble crim amb ramificacions a Marsella.

En el marc d’aquesta investigació a França es va obrir la causa pels delictes d'assassinat per grup organitzat, robatori per grup organitzat i recepció de béns, robatori, violació de la legislació sobre armes, ús de plaques falses, i de participació en associació delictiva.

Durant aquest temps, Eurojust s’ha encarregat de liderar la coordinació entre els operadors jurídics i de seguretat facilitant el traspàs d’informació i la realització de reunions operatives que han permès identificar i conèixer a fons l’organització criminal vinculada amb el narcotràfic a Marsella i els fets investigats entre els quals hi ha delictes greus i homicidis.

Durant els vuit mesos que ha durat la investigació, els investigadors han actuat sobre un entramat criminal arrelat a Marsella i la seva estructura logística que actuava com a grup de la xarxa criminal marsellesa "DZ Mafia". Les nombroses tècniques policials i d’investigació utilitzades, la vigilància i els controls creuats van permetre identificar els quatre membres del grup criminal i els diferents suports que tenien a França.

Els investigadors van poder acreditar que algunes persones de suport també havien viatjat a l’Estat espanyol en el moment dels fets per a localitzar les víctimes. Es tractava d’un grup itinerant amb una alta capacitat de moviment que, tot i així, van ser arrestats a França després del doble crim per altres homicidis dolosos i intents d'homicidi en un context de narcotràfic.

15 de gener: un centenar de policies despleguen un ampli operatiu per a les detencions

El 15 de gener es va dur a terme a França una important operació coordinada pels dos jutges d'instrucció del JIRS de Marsella i la magistrada de Tarragona, coordinats per EUROJUST. Més de 80 investigadors francesos de l’Office Central de Lutte Contre le Crime Organisé, amb el suport de la Brigada de Recerca i Intervenció de Marsella i en presència d'investigadors de la DIC dels Mossos d’Esquadra desplaçats a la ciutat francesa, van detenir cinc homes i vuit dones, entre 19 i 55 anys. Algunes d’aquestes persones ja estaven ingressades en presons franceses per altres causes. En el marc dels escorcolls i entrades judicials, es van intervenir material electrònic, documentació i telèfons.

La cooperació judicial i policial internacional ha estat cabdal en el resultat d’aquest operatiu, que ha acabat amb la detenció a Marsella dels tretze membres de l’organització criminal marsellesa DZ Màfia. Aquests tretze detinguts se sumen a la primera detenció efectuada pels Mossos d’Esquadra a Tarragona. Tot plegat, ha permès conèixer els diferents rols que els detinguts desenvolupaven així com el seu grau d’implicació en els fets investigats.