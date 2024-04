2024, el Sant Jordi de la ‘Bibliodiversitat’

Ja és tradició que, una setmana abans de Sant Jordi, els editors i autors locals del 9 Grup facin una trobada per presentar els títols que es podran trobar a les parades el 23 d’abril. En aquest últim any el grup, que aplega els segells Cossetània, Angle, Bindi, Lecto i Quorum, ha publicat prop de 180 novetats editorials, de les quals 26 es corresponen a autors del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.

«El públic agraeix que hi hagi molta bibliodiversitat», explicava durant la trobada Jordi Ferré. Entre aquesta, subratllava el director del 9 Grup, «hi ha un espai grandiós per als llibres de proximitat». L’editor vallenc va assegurar també que, per la seva experiència, «hi ha molts compradors que van a buscar aquell llibre que parla del seu territori», concloent que «aquest mercat existeix i no ha perdut interès. Més aviat a l’inrevés».

Durant la trobada celebrada ahir al Teatre El Magatzem de Tarragona, el segell va presentar el seu catàleg «transversal», que inclou des de narrativa fins a llibres per a infants, receptaris de cuina, obres sobre la natura o reculls fotogràfics, amb molts autors que repeteixen amb la casa, com els escriptors Margarida Aritzeta, Rosa María Martínez Ascaso o Eduard Prats, i amb novetats destacades com el llibre sobre Sant Jordi escrit per Quim Torra, el receptari de cuina marinera de la cuinera i presentadora Gessamí Caramés o els contes infantils Paraules d’antes, que recull barbarismes, col·loquialismes i trets dialectals que formen part dels nostres records lingüístics, o En Cactus, un àlbum il·lustrat per aprendre a acceptar-se a un mateix.

De cara a Sant Jordi, Ferré es va mostrar confiat que enguany es repetirà la tònica de l’any passat, «quan es va viure un Sant Jordi extraordinari després d’uns anys complicats, per la pandèmia i per l’aiguat». Enguany, el 23 d’abril s’escau en dimarts, després de dues diades seguides en diumenge.

Aquest fet, afirmava Ferré, «només ens afectarà en el fet que els fluxos de gent no seran els mateixos, amb compradors de llibres a segones residències i gent de comarques que pujava a Barcelona». Enguany, aventurava «la gent comprarà a la seva llibreria de quilòmetre zero».