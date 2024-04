Acusen al líder de Vox a Catalunya de facturar despeses pròpies al Parlament

L’expresidenta de Vox a Tarragona, i diputada del partit al Parlament, Isabel Lázaro ha acusat el secretari general del partit i líder a la cambra catalana, Ignacio Garriga, d’haver facturat despeses pròpies a través del grup parlamentari.

En una carta dirigida al comitè executiu nacional de Vox, avançada pel Confidencial i a la qual ha tingut accés EFE, Lázaro acusa Garriga d’haver pagat amb targetes del grup parlamentari enviaments de menjar a domicili a través de l’aplicació Glovo, així com despeses de perruqueria, tintoreria, barberia, supermercats i gelateries.

«Sumant tots aquests imports, la quantitat és important, però la gravetat de l’assumpte és el concepte», assegura Lázaro a la carta, que també va distribuir a la resta de membres del grup.

Després de tenir coneixement d’aquestes despeses, Lázaro va sol·licitar a Garriga una reunió, «però no va trobar el moment» per atendre-la, encara que sí per comunicar-li la seva destitució com a presidenta de Vox a Tarragona.

«Em trobo amb l’obligació moral de traslladar a tots els membres del CEN aquesta informació, amb l’esperança que sigueu vosaltres els que prengueu les mesures que corresponguin», va declarar.

La resposta de Vox

En roda de premsa, el portaveu nacional de Vox, José Antonio Fúster, va assegurar que el partit rep aquestes acusacions com una «rebequeria», per l’exclusió de la diputada autonòmica per Tarragona de les llistes electorals de Vox pel 12-M.