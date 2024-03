Vox destitueix la líder a Tarragona i la substitueix per un altre diputat al Parlament

Vox ha destituït aquesta setmana Isabel Lázaro com a presidenta provincial del partit a Tarragona (Tarragonès) i l'ha substituït per Sergio Macián, que és, com ella, diputat al Parlament de Catalunya.

«Des de la direcció nacional de Vox s'ha agraït a Lázaro la seva feina i seguiran comptant amb ella com un valor a la província», ha informat Vox en un comunicat.

La decisió, no obstant, va agafar per sorpresa Lázaro, que va deixar entreveure ahir dijous el seu malestar en un missatge a la xarxa social X: «Des de les set del matí, porto contestant els centenars i centenars de missatges de suport i afecte, per la meva sobtada destitució com a presidenta de Vox a Tarragona. Moltes gràcies a tots. Segons sembla no tinc el perfil de la nova organització».

Macián, que fins ara era vocal del Comitè Executiu Provincial sota la presidència de Lázaro, és advocat, funcionari lletrat de l'administració de justícia i ha desenvolupat la seva carrera professional a diversos municipis de la província.

El 2022, quan el grup parlamentari de Vox va apartar el diputat Antonio Gallego, en qui el president del grup, Ignacio Garriga, havia perdut la confiança, va ser també Sergio Macián l'elegit per assumir el càrrec de portaveu adjunt al Parlament.