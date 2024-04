Pere Segura, alcalde de Vila-seca, serà el ‘6’ de Junts a la demarcació de Tarragona

L’alcalde de Vila-seca, Pere Segura, serà el número 6 de la llista de Junts+Puigdemont per la demarcació de Tarragona en les eleccions al Parlament de Catalunya del pròxim 12 de maig. Segons ha pogut confirmar Diari Més, el batlle s’incorpora en qualitat d’independent en una candidatura que estarà encapçalada per Mònica Sales i tindrà Jordi Bertran com a 2.

En els darrers comicis del 2021, Segura va formar part de la llista del PDeCat, on va ocupar el número 16. En aquesta ocasió, ha decidit presentar-se sota les sigles de Junts per Catalunya. «És el projecte que s’aproxima més a la meva idea de municipalisme, així com defensar la política de proximitat a favor de la ciutadania i la necessària recuperació d’un bon govern pel país», explica el batlle vila-secà.

Segura va exercir com a cap de producció a Comsa Emte entre el 2007 i el 2008, any en què va entrar a Sorigué per treballar com a cap de grup. El juny del 2015 va fer la seva primera aparició a l’Ajuntament de Vila-seca com a conseller d’Universitat, Cultura i Excel·lència. Quatre anys després, va ser proclamat alcalde amb la seva candidatura Vila-seca Segura, succeint l’històric Josep Poblet. En les darreres eleccions municipals del 2023, va revalidar el seu càrrec amb una victòria remarcable, aconseguint majoria absoluta amb 13 regidors.

Jordi Bertran, número 2

Junts per Catalunya va informar ahir que el gestor cultural Jordi Bertran Luengo, serà el número 2 de la seva candidatura a la demarcació de Tarragona. La formació de Puigdemont ha apostat per un perfil tècnic i independent, amb una llarga trajectòria professional per a aquesta posició de la llista, tal com ha fet a Barcelona, on l’empresària de Silicon Valley Anna Navarro es presenta com a dos.

Bertran assegura que ha fet el pas «per contribuir a la recuperació de l’ambició nacional». «Puc aportar els meus coneixements sobre el món cultural, al qual m’he dedicat 39 anys com a tècnic des de diferents administracions i diverses responsabilitats», diu. Mai ha militat en cap partit polític, però afirma que està «compromès amb la lluita per la independència, amb la llengua i la identitat catalana».

«M’ha seduït la idea d’obertura del president Puigdemont d’anar més enllà de l’espai de Junts per sumar gent de diverses sensibilitats i també que vulgui situar la cultura en un lloc central del seu projecte en el sentit més ampli», ha conclòs el número 2, que el passat 2023 va retornar a la conselleria de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, d’on havia marxat el 2009. També ha treballat en gestió cultural a l’administració pública a Manresa, Vilanova i la Geltrú i Valls, on va conduir la creació del Museu Casteller de Catalunya.

Bertran acompanyarà la tortosina Mònica Sales, diputada al Parlament des del 2018, que encapçalarà llista de Junts+Puigdemont a la demarcació de Tarragona. Les candidatures a les quatre circumscripcions catalanes s’aprovaran aquest dissabte en el Consell Nacional de Junts que tindrà lloc a Elna, a la Catalunya Nord, i, seguidament, es presentaran en un acte públic amb Carles Puigdemont.