Mantenen el tall a l'AP-7 per protestar contra els macroprojectes plantejats al Camp de Tarragona fins aquest dilluns

El trànsit a l'AP-7 s'ha tallat a l'alçada de Cambrils arran de la manifestació d'una desena d'entitats per protestar contra els macroprojectes plantejats al Camp de Tarragona.ACN

Manifestants i pagesos mantindran el tall a l'AP-7 a Cambrils fins aquest dilluns a les nou del matí. L'organització opta per concentrar un grup de mínims a l'autopista per passar-hi la nit i fa una crida a tornar-se a mobilitzar aquest dilluns, en aquesta ocasió, davant l'ajuntament de Mont-roig del Camp.

La convocatòria coincideix amb la celebració del ple ordinari on està previst que s'aprovi de forma inicial la modificació puntual del POUM que ha de fer possible la compravenda dels terrenys on s'ha d'ubicar la fàbrica de Lotte Energy Materials.

La jornada de protesta ha reunit més d'un centenar de persones al llarg del dia, per mostrar el seu rebuig contra macroprojectes al territori com Hard Rock o la fàbrica de bateries de Lotte.