Els tractors tallen l’AP-7 en defensa del camp i en contra del projecte del Hard Rock i de la fàbrica de Lotte Energy Materiales

Més d’un centenar de persones i una dotzena de tractors tallen l’autopista AP-7 en Cambrils als dos sentits per protestar contra projectes com el Hard Rock o l’empresa Lotte Energy Materiales. La mobilització, convocada per diverses entitats, pretén allargar-se 24 hores. En un inici, l’organització preveia tallar també l’autovia A-7 i la carretera N-340, una opció que es valorarà a mesura que avanci el dia. Según Eloi Redón, portaveu de la plataforma Paramos Hard Rock, la iniciativa reuneix organitzacions amb un nexe en comú com és la defensa dels recursos al territori com la gestió de l’aigua. Sota el lema 'defensem el camp, llaurem el futur', els manifestants podrien acampar i allargar la protesta fins aquest dilluns al matí.

La jornada ha començat aquest diumenge a les 10 hores del matí amb talls a l’AP-7 en ambdós sentits, en els trams de Vandellós-Hospitalet de l’Infant i Reus-Vila-seca. En el primer cas, el trànsit s’ha desviat per la sortida 38, i, en segon cas, per la sortida 35. Els Mossos d’Esquadra ja s’han personat al lloc de les mobilitzacions per controlar el pas de vehicles, i Trànsit ofereix l’A-7 i la N-340 com a alternatives.

Així, els manifestants han preparat arròs i calçotades, que a mitja menjada han hagut de traslladar uns metres a causa de la pluja que ha caigut a partir de les dos del migdia. La convocatòria preveu fer nit al mig de l’autopista, una decisió que s’acabarà de concretar després de la taula rodona prevista per a les sis de la tarda. En l’acte, diverses entitats debatran sobre aigua, energia, model agroalimentari i model econòmic.

Una "demostració de força"

El portaveu de la plataforma Paramos Hard Rock, Eloi Redón, ha qualificat «d’èxit» la mobilització per haver aglutinat diverses organitzacions en defensa del territori i ha apuntat que es tracta d’una «demostració de força». «La lluita seguirà durant molts més dies i si el Govern, la classe política i totes aquestes empreses segueixen entossudides en la mateixa idea de trossejar la nostra terra i vendre-la mentre la pagesia es va morint cada dia, nosaltres plantarem cara i més fort», ha llançat Redón. D’aquesta manera, la plataforma descarta que aquesta sigui una mobilització puntual.

Una de les entitats que s’ha unit a la protesta ha estat Salvem Mont-roig, que s’oposa frontalment a la implantació de l’empresa coreana Lotte Energy Materials en Mont-roig del Camp. L’agrupació té previst encadenar la mobilització d’aquest diumenge amb una protesta a les portes de l’Ajuntament, coincidint amb la sessió plenària d’aquest dilluns al migdia. L’ordre del dia compta amb l’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM amb referència al sector dels Comerallets, ubicació on s’ha d’instal·lar la fàbrica de bateries elèctriques de Lotte.

Per la seua part, els camperols també s’han adherit a la mobilització fent una crítica a la gestió dels recursos hídrics per part del Govern. «Nosaltres portem un any i mig sense aigua, ens estem arruïnant, i ara resulta que en aquestes empreses se’ls fan unes concessions excepcionals d’aigua del transvasament de l’Ebre», ha denunciat Ramon Rojo, portaveu de la Revolta Camperola en el Baix Camp.

Alhora, ha afirmat que la implantació d’empreses químiques contaminarà els aqüífers de la zona. Des de Unió de Pagesos, Ton Crusells també ha valorat positivament l’assistència, si bé ha reconegut que «podrien ser més gent, com sempre». Des de la CUP, la diputada Laia Estrada ha insistit que el macroprojecte del Hard Rock no repercuteix en el benestar de la població, sinó «perquè uns quants continuïn guanyant molts diners a costa de trinxar el territori».