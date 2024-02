Educació prevé cerrar 21 grupos de I3 y 1.º de ESO en el Camp de Tarragona para el próximo curso

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Desde CGT Ensenyament al Camp se ha hecho público un informe en que se detalla municipio por municipio y centro por centro el cierre de 21 grupos de I3 y 1.º de ESO en la educación pública que se prevén para el curso 2024-2025 en los Servicios Territoriales de Educació en Tarragona. Los municipios afectados son Aiguamúrcia, Bràfim, Cambrils, Constantí, la Selva del Camp, Reus, Valls, Vandellòs, Vila-seca, la Canonja, Mont-roig del Camp, Riudoms, Roda de Berà y Tarragona. En total, la pérdida a nivel global es de 5 grupos en I3 y 1 en 1.º de ESO, mientras que la concertada se mantiene con 63 y 58 grupos respectivamente.

Desde el sindicato denuncian «el modelo de país que quiere construir ERC». Jorge Fernàndez, miembro de CGT, explica que «ERC tiene que escoger si aprovecha la oportunidad para bajar ratios, suprimir conciertos y mejorar la inclusión educativa o si mantiene los privilegios de la escuela privada». En el proceso de preinscripción que empezará el próximo miércoles 6 de marzo, los centros con concierto educativo salen con todas las plazas y tienen un margen de varios cursos con una demanda muy baja para que se planteen cerrar un grupo, lo cual, según el informe, genera agravios comparativos. Eso es por la normativa que regula los conciertos educativos. Fernàndez alerta que «no pueden utilizarlo como excusa porque ERC gobierna en Cataluña y da apoyo al gobierno estatal».

Desde la organización anarcosindicalista remarcan que, aparte de la afectación social y de modelo educativo que supone el mantenimiento de conciertos a la vez que se van suprimiendo grupos a la educación pública, hay afectaciones laborales directas. Alertan que estas supresiones de grupos en la oferta educativa pública implica la eliminación de puestos de trabajo de docentes, pero también de otras figuras como técnicas especialistas en educación infantil (TEEI) o monitorización de comedor y de actividades extraescolares. También critican casos concretos como los de creación de institutos escuela o los de absorción de jardines de infancia municipales.

Desde CGT también critican que las organizaciones sindicales no están siendo convocadas a las reuniones de las comisiones de participación de las nueve mesas locales de planificación de la oferta educativa que existen en las comarcas tarraconenses. Estas comisiones no son vinculantes, pero desde el sindicato destacan que permite acceso inmediato a la información de las plazas que se prevén ofertar y les daría más capacidad de reacción y movilización. Desde el sindicato recuerdan que la Junta de Personal Docente No Universitario entraron por registro de manera unitaria una petición a los Servicios Territoriales pidiendo, sin éxito, la regulación de esta situación.

Les familias de algunos centros afectados, como la Escuela la Vitxeta de Reus, han empezado a organizarse y movilizarse. Así, Mercè Vallverdú, presidenta del AMiPA del centro, hacen un llamamiento a hacer red y preparar acciones conjuntas con otros centros del territorio. De hecho, desde hace semanas han realizado varias acciones como talleres de pancartas, concentraciones a los servicios territoriales, merienda y batucada en la Plaza del Mercat. Desde CGT, que dan apoyo a las reivindicaciones y acciones, recuerdan que «tomar las calles es la única vía para detenerlo».