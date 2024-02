Els Mossos d'Esquadra obren una investigació per l'accident de PortAventura

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació de l'accident que es va produir aquest diumenge en una atracció de PortAventura i que va deixar catorze persones ferides. D'aquestes, dues es troben encara ingressades: una d'elles segueix en estat crític a l'hospital de Bellvitge i l'altra també va ingressar en estat crític a l'hospital Joan XXIII de Tarragona, segons han confirmat fonts hospitalàries aquest dilluns. La resta d'afectats ja han rebut l'alta. Mentrestant, des del parc temàtic han declinat donar informació sobre el sinistre al·legant que la policia té una investigació oberta. Des del cos han explicat que hi ha diligències informatives obertes que es traslladaran al jutjat un cop s'hagi enllestit l'informe.

Els fets van passar pels volts de les 11.25 hores a l'atracció Tomahawk, una petita muntanya russa dedicada als infants. Segons ha detallat aquest dilluns a 'Catalunya Ràdio' una de les persones que viatjava en la vagoneta que va patir el sinistre, es van trobar l'arbre ja caigut a l'atracció, i el tren hi va impactar. «L'atracció va arrencar amb plena normalitat. Ja arribàvem al final i de lluny vam veure un arbre de grans dimensions, no era una branca, i tothom va començar a cridar. Ens vam estampar contra el tronc i l'atracció va continuar fins al final. No hi va haver cap sistema que l'aturés ni va afluixar el ritme», ha relatat la dona. Amb tot, el tren no va descarrilar.

«A nivell emocional ha estat un xoc molt bèstia», ha reconegut. Així mateix, ha lamentat que la resposta del parc vers els afectats «no ha estat a l'alçada» i que «més enllà del comunicat» públic, no els van donar cap explicació.