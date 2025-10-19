Diari Més

Un atracament al Louvre, sense ferits, porta al tancament del museu durant tot el dia

Així ho ha anunciat la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati

Imatge d’arxiu de la policia davant el LouvreCedida

Efe

El museu del Louvre ha estat objecte aquest diumenge al matí d’un atracament en el qual no hi ha hagut ferits, ha anunciat la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, i això ha conduït a tancar el museu durant tota la jornada.

En un missatge en el seu compte d'X, Dati ha assenyalat que l’atracament s’ha produït en el moment de l’obertura del Louvre i que s’ha desplaçat fins allà. En el seu compte d'X, el museu es limita a indicar que estarà tancat aquest diumenge «per raons excepcionals».

