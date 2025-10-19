Successos
Un atracament al Louvre, sense ferits, porta al tancament del museu durant tot el dia
Així ho ha anunciat la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati
El museu del Louvre ha estat objecte aquest diumenge al matí d’un atracament en el qual no hi ha hagut ferits, ha anunciat la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, i això ha conduït a tancar el museu durant tota la jornada.
En un missatge en el seu compte d'X, Dati ha assenyalat que l’atracament s’ha produït en el moment de l’obertura del Louvre i que s’ha desplaçat fins allà. En el seu compte d'X, el museu es limita a indicar que estarà tancat aquest diumenge «per raons excepcionals».