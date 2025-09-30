Internacional
Hamàs estudiarà el pla de pau per Gaza de Trump i Netanyahu
El grup armat palestí es mostra disposat a pactar, però no diu quan donarà una resposta
Hamàs estudiarà el pla de pau per Gaza del president dels Estats Units, Donald Trump, i el primer ministre Benjamin Netanyahu. Segons informen canals àrabs com Al-Jazeera i Al-Arabiya, el grup armat palestí ha assegurat que està disposat a considerar «qualsevol proposta que no entri en conflicte amb els interessos palestins».
Hamàs ha condicionat l’alliberament dels palestins a «la fi de la guerra i de la retirada de l’ocupació» d’Israel de la Franja. Trump ha advertit a la milícia islamista que si no accepta el pla, Israel tindrà suport ple dels EUA per «acabar la feina».