Internacional
Trump i Netanyahu pacten un pla de pau per a Gaza que amenaça Hamàs amb la «destrucció total» si no es rendeix
El líder hebreu subratlla que la franja palestina no tindrà govern ni de la milícia ni de l'Autoritat Palestina
Donald Trump i Benjamin Netanyahu han pactat un pla de pau per a Gaza que amenaça Hamàs amb la «destrucció total» si no es rendeix. Després d'una reunió de tres hores que el president dels EUA i el primer ministre d'Israel han mantingut a la Casa Blanca, els dos líders han comparegut en roda de premsa i han anunciat que el pla exigeix l'alliberament dels ostatges en 72 hores, tanca la porta a l'annexió de Cisjordània i estableix un govern transitori «sense participació ni de Hamàs ni de l'Autoritat Palestina», segons ha subratllat Netanyahu. Trump ha advertit a la milícia islamista que, si no l'accepta, Israel tindrà suport dels EUA per destruir-la.
Entre d'altres, indica que si ambdues parts accepten la proposta, «la guerra acabarà immediatament» i se suspendran totes les operacions militars. Però per a això, es dona un termini de 72 hores perquè tots els ostatges, vius i morts, siguin retornats. Un cop això passi, Israel es compromet a alliberar 250 presoners condemnats a cadena perpètua i 1.700 gazians detinguts des del 7 d'octubre del 2023.
Els EUA es comprometen, a més, a establir un diàleg entre israelians i palestins per «acordar un horitzó polític per a una coexistència pacífica i pròspera». A la roda de premsa, els dos líders han subratllat en diverses ocasions que aquest horitzó no compta ni amb Hamàs ni amb l'Autoritat Palestina.
En el marc d'aquest horitzó, també, els EUA es comprometen a treballar amb socis àrabs i internacionals per «desenvolupar una força temporal internacional d'estabilització» que es desplegaria a Gaza de manera «immediata».
Un altre punt estableix de forma clara que Israel no s'annexionarà Cisjordània, una idea amb la qual el govern hebreu ha estat flirtejant en els últims dies. També s'indica que ningú serà forçat a abandonar Gaza, i que els que desitgin quedar-s'hi ho podran fer, així com els que vulguin tornar.
Pel que fa a Hamàs, el pla promet amnistia els membres que «es comprometin a una coexistència pacífica i entreguin les armes». En paral·lel, Trump ha advertit a la milícia islamista que si no accepta el pla, Israel tindrà suport ple dels EUA per «acabar la feina».
Alhora s'especifica que es crearà un pla de desenvolupament econòmic de Trump «per reconstruir» Gaza.