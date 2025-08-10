Unió Europea
Diversos líders europeus avisen Trump que el futur d'Ucraïna «no es pot decidir sense Ucraïna»
Comunicat conjunt de la UE i els governs del Regne Unit, França, Alemanya, Polònia, Itàlia i Finlàndia
Diversos líders europeus han emès un comunicat conjunt en què avisen el president dels Estats Units d'Amèrica, Donald Trump, que «el camí cap a la pau a Ucraïna no es pot decidir sense Ucraïna». Signen la missiva la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i els primers ministres del Regne Unit, Keir Starmer; Polònia, Donald Tusk, i Itàlia, Georgia Meloni.
També la subscriuen els presidents de França, Emmanuel Macron, i de Finlàndia, Alexander Stubb, així com el canceller d'Alemanya, Friedrich Merz. El document arriba després de saber-se que Trump es reunirà divendres a Alaska amb el president de Rússia, Vladímir Putin.
Els signants del comunicat saluden l'intent de Trump d'aturar l'agressió russa a Ucraïna però alerten que la solució al conflicte ha de passar per protegir «els interessos vitals de seguretat d'Ucraïna i Europa».
Això inclou la garantia de la sobirania ucraïnesa sobre tot el seu territori i la llibertat del país per decidir el seu futur. «Les fronteres internacionals no es poden canviar per la força», afirmen.
Recorden que la invasió russa d'Ucraïna no va ser provocada ni legal i que és una violació «flagrant» del dret internacional. També que els països europeus faran costat als ucraïnesos i seguiran treballant tant amb els EUA com amb el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, per assolir la pau.