Trump anuncia que es reunirà amb Putin el pròxim divendres a Alaska per parlar d'Ucraïna
El president dels EUA afirma que Kíiv haurà de «cedir territoris» i Zelenski respon: «No regalarem res als ocupants»
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que es reunirà amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, el pròxim divendres 15 d'agost a Alaska per tractar sobre la guerra a Ucraïna, en un missatge que ha publicat a la xarxa Truth Social.
Hores abans, Trump afirmava que Kíiv haurà de «cedir territoris» per arribar a un acord de pau amb Rússia. El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha respost amb rapidesa i ha advertit que el seu país no reconeixerà mai la sobirania russa dels territoris ocupats.
«La resposta a la qüestió territorial ja es troba a la Constitució d'Ucraïna. Ningú ens podrà apartar d'això i ningú no podrà fer-ho. Els ucraïnesos no regalaran les seves terres a l'ocupant», ha volgut deixar clar Zelenski.
«Ucraïna està preparada per prendre decisions reals que puguin portar la pau. Qualsevol decisió que sigui en contra nostra, qualsevol decisió que sigui sense Ucraïna, és alhora una decisió en contra de la pau», ha continuat el president ucraïnès en un missatge de vídeo publicat a X.
«No aconseguiran res. Són decisions que han nascut mortes. Són decisions impracticables. I tots necessitem una pau real i genuïna. Una pau que la gent respecti», ha insistit Zelenski, que ha retret a Trump que vulgui celebrar la trobada amb Putin a l'estat d'Alaska, «molt lluny d'aquesta guerra».
«Estem disposats a treballar juntament amb el president Trump, i amb tots els nostres socis, per aconseguir una pau real i duradora. Una pau que no s'esmicoli per les ànsies de Moscou», ha recalcat el president d'Ucraïna.
«I, per descomptat, no recompensarem Rússia pel que ha perpetrat. El poble ucraïnès es mereix la pau. Però tots els socis han d'entendre el què significa una pau digna», ha conclòs Zelenski.