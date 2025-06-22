Actualitat
La UE exigeix fer «un pas enrere» i tornar a la negociació després del bombardeig dels EUA a l'Iran
Els ministres europeus d’Exteriors debatran l’escalada del conflicte a Orient Mitjà aquest dilluns a Brussel·les
La Unió Europea ha exigit a «totes les parts fer un pas enrere» i tornar a la via negociadora després del bombardeig dels Estats Units sobre les instal·lacions nuclears a l'Iran. L’alta representant de Política Exterior, Kaja Kallas, ha reclamat «evitar una major escalada» en un missatge a la xarxa ‘X’.
Kallas ha assenyalat que «no s’ha de permetre» que Teheran desenvolupi una arma nuclear, ja que seria «una amenaça per a la seguretat internacional». La cap de la diplomàtica europea ha confirmat que els ministres del club comunitari debatran l’escalada del conflicte a Orient Mitjà arran de l’atac ordenat per Donald Trump aquest dilluns a Brussel·les.
Aquest dilluns està previst que se celebri a la capital de Bèlgica la reunió del Consell de Ministres d’Afers Exteriors de la UE, en la qual debatran els últims esdeveniments a la regió després dels atacs creuats entre Israel i Iran.
Al seu torn, el president del Consell Europeu, António Costa, ha assegurat que està «profundament alarmat» pel bombardeig a les instal·lacions nuclears iranianes i ha apostat per la «diplomàcia» i la negociació.
«La UE continuarà col·laborant amb les parts i els nostres socis per trobar una solució pacífica a la taula de negociació», ha dit en un missatge a ‘X’.