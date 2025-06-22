Actualitat
Els Estats Units bombardegen tres instal·lacions nuclears de l'Iran
Trump parla d'un «èxit militar espectacular» i Teheran respon amb llançament de míssils contra Israel
Els Estats Units han bombardejat aquesta matinada tres instal·lacions nuclears de l'Iran. El president dels EUA, Donald Trump, ha parlat d'un «èxit militar espectacular» i ha precisat que s'han atacat les bases de Fordow, Natanz i Isfahan.
«L'objectiu era destruir la capacitat d'enriquiment nuclear de l'Iran i posar fi a l'amenaça nuclear que representa el principal estat patrocinador del terrorisme al món», ha afirmat Trump des de la Casa Blanca. «L'Iran, el 'pinxo' de l'Orient Mitjà, ha de firmar ara la pau. Si no ho fa, els futurs atacs seran molt més grans i molt més fàcils», ha avisat el president nord-americà.
El règim de Teheran ha respost amb llançament de míssils contra Israel. Diverses poblacions del centre i nord d'Israel -com Tel-Aviv, Rixon o Haifa- han rebut l'impacte d'una desena de míssils amb un balanç de 16 persones ferides lleus i una de més greu, segons les últimes xifres facilitades per les autoritats hebrees.
El ministre d'Exteriors de l'Iran, Abbas Araghchi, ha assenyalat que el bombardeig dels Estats Units contra les instal·lacions militars tindrà «conseqüències duradores» i ha recalcat que es reserven «totes les opcions» per respondre als EUA.
«De conformitat amb la Carta de les Nacions Unides i les seves disposicions que permeten una resposta legítima en defensa pròpia, l'Iran es reserva totes les opcions per defensar la seva sobirania, els seus interessos i el seu poble», ha recalcat Araghchi en un post a la xarxa social X.
«Una greu violació del dret internacional»
«Els Estats Units han comès una greu violació de la Carta de les Nacions Unides, del dret internacional i del Tractat de No Proliferació (TNP) en atacar les instal·lacions nuclears pacífiques de l'Iran», ha posat sobre la taula el cap de la diplomàcia iraniana.
«Els atacs són indignants. Tots els membres de l'ONU han d'estar alarmats per aquesta conducta extremadament perillosa, il·legal i criminal», ha reblat Araghchi. En paral·lel, l'agència nuclear de l'ONU ha convocat una reunió d'emergència de cara a dilluns, tot i que no ha detectat radiació fora de les tres instal·lacions atacades a l'Iran.
«L'Organisme Internacional d'Energia Atòmica pot confirmar que, fins al moment, no s'ha registrat cap augment dels nivells de radiació fora de les instal·lacions», ha manifestat l'OIEA en un missatge a X.
«L'OIEA proporcionarà avaluacions addicionals sobre la situació a l'Iran a mesura que disposi de més informació», ha conclòs l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica.