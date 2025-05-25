Política
Madrid acull una cimera internacional per posar fi a la catàstrofe humanitària a Gaza
Albares presidirà una trobada amb països europeus i del món àrab i musulmà
Madrid acollirà aquesta tarda una cimera internacional que asseurà en la mateixa taula els caps de la diplomàcia dels principals països europeus, del món àrab i musulmà per posar fi a la crisi humanitària a Gaza i treballar per la solució política dels dos estats.
L'anomenada reunió del grup Madrid+ estarà presidida pel ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, i comptarà amb la participació d'Alemanya, França, Irlanda, Noruega, el Regne Unit o Itàlia, i també de Turquia, l'Aràbia Saudita, Egipte, Qatar, Jordània, el Marroc, Palestina o la Lliga Àrab i la Unió Europea, entre d'altres.
Amb la trobada Espanya vol «seguir mobilitzant la comunitat internacional per posar fi a l'ofensiva militar a Gaza». La cita arriba després que aquest dissabte el president espanyol, Pedro Sánchez, fes una crida a seguir «alçant la veu davant de les violacions de la llei internacional i humanitària» comeses per Israel a Gaza, on va assegurar que la situació és «inacceptable».
En una intervenció al Consell de la Internacional Socialista a Istanbul, Sánchez va avisar que «la indiferència no és una opció». «No seguirem callats», va advertir, fent una crida a Israel a aturar l'ofensiva militar per ocupar Gaza i a permetre l'entrada d'ajuda humanitària.
En aquest sentit, va explicar que Espanya i Palestina promouen una resolució a les Nacions Unides per instar el govern de Benjamin Netanyahu a permetre l'entrada d'ajuda humanitària «a gran escala».
«Demanar justícia humana bàsica no és anar contra ningú, sinó defensar els valors que ens defineixen com a humans», va dir Sánchez, després que aquesta setmana Israel hagi acusat els països europeus d'alinear-se amb els discursos antisemites.
A la trobada d'aquest diumenge a Madrid, el ministeri d'Afers Exteriors pretén mobilitzar la comunitat internacional per aconseguir un alto el foc immediat, que permeti l'alliberament dels ostatges que encara té Hamàs i l'entrada urgent d'ajuda humanitària.
La cita es basa en la feina feta en els últims mesos per l'Aliança Global per la implementació de la solució dels dos estats, i també pretén impulsar en l'àmbit polític la Conferència d'Alt Nivell que es farà a Nova York al juny amb el suport de l'ONU.
La reunió arriba coincidint amb un nou cap de setmana sagnant a Gaza, on hi ha hagut un centenar de bombardejos. Segons les autoritats de Gaza, entre les víctimes mortals hi ha nou germans d'entre 1 i 12 anys, fills d'una doctora que estava de guàrdia durant el bombardeig, la Dra. Alaa Al-Najjar. La metgessa, de Khan Younis, ha perdut tots els seus infants, excepte un, que ha sobreviscut.
L'agència de l'ONU per als refugiats palestins, l'UNRWA, ha alertat que cal urgentment una entrada sostinguda i massiva d'ajuda humanitària per evitar que l'actual drama humanitari empitjori encara més. En concret, creuen que han d'entrar almenys entre 500 i 600 camions cada dia gestionats per l'ONU, xifres lluny del que actualment entra en comptagotes.