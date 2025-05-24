Política
Sánchez alça la veu contra la «inacceptable» situació a Gaza: «Demanar justícia no és atacar ningú»
Espanya promou amb Palestina una resolució a l'ONU per exigir a Israel l'entrada «urgent» d'ajuda humanitària
El president espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida aquest dissabte a seguir «alçant la veu davant de les violacions de la llei internacional i humanitària» comeses per Israel a Gaza, on ha assegurat que la situació és «inacceptable».
En una intervenció al Consell de la Internacional Socialista a Istanbul, Sánchez ha avisat que «la indiferència no és una opció». «No seguirem callats», ha advertit, fent una crida a Israel a aturar l'ofensiva militar per ocupar Gaza i a permetre l'entrada d'ajuda humanitària.
En aquest sentit, ha explicat que Espanya i Palestina promouen una resolució a les Nacions Unides per instar el govern de Benjamin Netanyahu a permetre l'entrada d'ajuda humanitària «a gran escala».
«Demanar justícia humana bàsica no és anar contra ningú, sinó defensar els valors que ens defineixen com a humans», ha advertit Sánchez, després que aquesta setmana Israel hagi acusat els països europeus d'alinear-se amb els discursos antisemites.
«Ja n'hi ha prou», ha avisat Sánchez, referint-se a les imatges de pares i mares amb fills morts als braços, o les de nens desnodrits a punt de morir de fam.
El president espanyol ha remarcat que l'ajuda humanitària ha de tornar a entrar a Gaza, de la mà de la comunitat internacional i ONG internacionals, amb «total respecte per la neutralitat».
«Israel ha d'entendre que la pau no es pot assolir amb la força, especialment tampoc amb un patiment humà massiu», ha indicat Sánchez, que ha reiterat la seva crida per una solució basada en els dos estats.