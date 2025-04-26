Política
Zelenski es reuneix amb Starmer, Meloni i Macron aprofitant el viatge a Roma pel funeral del Papa
Von der Leyen referma el compromís de la UE amb una «pau duradora» a Ucraïna
El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, s'ha reunit aquest dissabte amb el primer ministre britànic, Keir Starmer; la primera ministra italiana, Georgia Meloni, i el president francès, Emmanuel Macron.
Les sengles trobades s'han fet a Roma, on han coincidit els mandataris per assistir al funeral del papa Francesc. Minuts abans de la cerimònia el dirigent ucraïnès també s'ha reunit, a dins de la basílica de Sant Pere del Vaticà, amb el president dels Estats Units d'Amèrica, Donald Trump.
Segons ha explicat Zelenski, ha parlat amb Starmer, Meloni i Macron sobre un alto el foc «complet i incondicional» amb Rússia com a pas previ a l'establiment de la pau entre els dos països.
Zelenski també s'ha vist aquest dissabte amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que en un missatge posterior ha refermat el compromís de la UE amb una «pau duradora» a Ucraïna.
Von der Leyen ha revelat que també han parlat dels passos que el país està fent per «guanyar-se el lloc» a la «família de nacions» europea.