Política
Trump i Zelenski es veuen abans del funeral del papa i obren la porta a un alto el foc «durador»
L'executiu ucraïnès valora positivament la trobada i diu pot ser «històrica» si s'aconsegueixen «resultats conjunts»
Els presidents dels Estats Units i Ucraïna, Donald Trump i Volodímir Zelenski, s’han reunit aquest dissabte a Roma abans del funeral del papa Francesc. Així ho ha assegurat el portaveu del president ucraïnès, Sergiy Nikiforov, segons recull l’agència pública d’Ucraïna Ukrinform.
Zelenski ha estat rebut amb aplaudiments pels fidels presents a la plaça de Sant Pere quan ha aparegut a les pantalles. Fonts de l'executiu ucraïnès ha valorat com a «bona» la trobada, en què els dos mandataris han tingut «temps de parlar molt individualment».
De fet, indiquen que la reunió ha estat «molt simbòlica» i que té «el potencial de convertir-se en històrica» si s'aconsegueixen «resultats conjunts».
Les mateixes fonts esperen «un resultat de tot el que s'ha dit» i que passi per «un alto el foc complet i incondicional» i una pau «fiable i duradora que eviti la recurrència de la guerra».
En les últimes hores, Trump ha assegurat que Rússia i Ucraïna estan «molt a prop d’un acord» d’alto el foc, i que ha estat «un bon dia de converses i reunions» amb els dos països.
Aquest divendres, el president nord-americà també va afirmar que Crimea «es quedarà a Rússia» en les negociacions per posar fi a la guerra d’Ucraïna.