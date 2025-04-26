Política
Trump planteja noves sancions contra Rússia si Putin no atura els atacs contra civils ucraïnesos
El president dels EUA troba «ridícul» que es proposi el retorn de territoris ocupats a Ucraïna
El president dels Estats Units d’Amèrica, Donald Trump, ha plantejat la imposició de noves sancions contra Rússia si no atura els atacs contra civils a Ucraïna.
En una publicació aquest dissabte a la seva xarxa social, Truth Social, ha considerat que el president rus, Vladímir Putin, «no vol aturar la guerra» i que cal tractar-hi «diferent», amb «sancions secundàries» o afectant la banca russa.
«No hi ha cap motiu perquè Putin estigui disparant míssils en àrees civils, ciutats i pobles, els darrers dies», ha criticat Trump, que aquest mateix dissabte s’ha reunit durant el funeral del papa Francesc amb el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski.
Trump també ha considerat «ridícul» que es plantegi que Rússia torni territori ocupat a Ucraïna.