Religió
Primeres imatges del fèretre del Papa Francesc
El papa descansa sobre un fèretre de fusta folrat de vellut vermell i a les mans porta un rosari
El Vaticà ha difòs aquest dimarts les primeres imatges del papa Francesc, mort aquest dilluns als 88 anys, en el fèretre de fusta en la capella de la qual va ser la seva residència, la Casa Santa Marta. El papa descansa sobre un fèretre de fusta folrat de vellut vermell amb una casulla púrpura i una mitra blanca i a les mans porta un rosari.
Les imatges pertanyen al moment de la contractació de la mort aquest dilluns a les 20.00 hores i s'observa a molts dels cardenals presents a Roma, que van acudir a la capella, a més d'estar envoltat dels seus col·laboradors.
Els cardenals presents a Roma es reuneixen aquest dimarts en la primera congregació, les reunions dels purpurados després de la mort del papa Francesc, per a definir els primers detalls, com les modalitats del trasllat del cos o la data del funeral.
«La primera reunió tindrà lloc a les 9.00 a l'Aula del Sínode. Convido cordialment als cardenals majors de 80 anys a participar en aquestes Congregacions Generals preparatòries, encara que, com s'estableix en el núm. 7 de la Constitució Apostòlica, tenen llibertat per a participar o no», es llegeix en la carta que el degà del col·legi cardenalici, Giovanni Battista Re, va enviar als purpurados després de la mort del pontífex.
Les congregacions són les reunions que precedeixen al conclave i on es decideixen alguns passos posteriors. La data del funeral serà aquest dissabte a les 10 hores a les escales de la basílica de Sant Pere, a la plaça de Sant Pere. Després el taüt amb les restes del papa Francesc es portarà primer a la basílica de Sant Pere i des d'allà a la de Santa Maria la Major, on serà enterrat.