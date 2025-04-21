Religió
El papa Francesc no serà enterrat al Vaticà, sinó a la basílica de Santa Maria Major de Roma
Les exèquies duraran nou dies i els rituals funeraris seran més simples que per a anteriors pontífexs
El papa Francesc serà enterrat a la basílica de Santa Maria Major de Roma, tal com ell va demanar, i no a les grutes vaticanes de la basílica de Sant Pere, com és habitual en els pontífexs.
El líder de l'Església Catòlica serà el primer que no descansarà al Vaticà en més d'un segle, des de Lleó XIII el 1903. En una entrevista al mitjà mexicà N+ el 2023, Jorge María Bergoglio va explicar que el lloc de la seva inhumació ja estava preparat i que havia escollit el temple per la seva «gran devoció» per la Verge.
El llibre litúrgic que dona indicacions per a les exèquies papals detalla que se celebraran misses durant nou dies seguits després de la mort i que els rituals funeraris seran més simples que els d'anteriors pontífexs.