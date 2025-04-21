Condol
Polítics catalans i espanyols lamenten la mort del papa Francesc
Sánchez, Feijóo, Puigdemont, Illa i Abascal han mostrat a xarxes el seu condol per la mort del pontífex
El govern espanyol ha lamentat la mort del papa Francesc i ha destacat la seva aposta pel diàleg i la cooperació. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha recordat els missatges «valents» que el pontífex ha enviat sobre qüestions com la immigració i l'ajuda al desenvolupament dels països més vulnerables.
En un missatge a X, el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, ha expressat el seu condol «als catòlics espanyols i de tot el Món» per la mort d'«un home de pau i de diàleg entre cultures i religions». La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha afirmat que la història el recordarà «com un home bo, just, que sempre va estar al costat dels més dèbils i necessitats». «El seu exemple és avui més necessari que mai», ha apuntat.
Món
Mor el papa Francesc als 88 anys
ACN
El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, també ha lamentat la mort de Francesc i ha destacat que «la seva defensa dels dèbils i el seu impuls renovador» deixen un gran llegat a l'Església i al Món. «Vaig tenir l'honor de conèixer la seva proximitat, la seva simpatia, els seus valors i la seva estima per Espanya. Va ser un home bo i un gran papa».
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha lamentat la mort del papa Francesc. En un missatge a X, ha recordat els valors del pontífex. «El seu compromís amb la pau, la justícia social i amb els més vulnerables deixen un llegat profund», ha afirmat.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentat també mort del papa Francesc, «el papa que parlava espanyol i que va estar a punt de peregrinar a Santiago de Compostel·la». «Ha servit al Món i a l'Església des de les seves conviccions i pensament fins l'últim instant. Descansi en pau», ha escrit en un missatge a X que ha acompanyat d'una fotografia que tots dos es van fer durant la visita del líder del PP al Vaticà el juny del 2021.
La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expressat aquest dilluns el seu condol «als 1.400 milions de catòlics de tot el món» per la mort del papa Francesc, «el primer pontífex hispanoamericà», i ha anunciat que el seu govern decretarà tres dies de dol oficial, igual -ha recordat- que va fer després de la mort dels dos anteriors papes.
L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha assegurat aquest dilluns que «el cristianisme perd un home de bondat i de pau, intel·ligent i coratjós» per la mort del papa Francesc. «Va saber entendre els desafiaments de l'Església en el món que s'endevina», ha publicat l'actual líder de Junts a X. El bisbe de Roma ha mort a les 07.35 hores d'aquest dilluns, segons ha informat el Vaticà, als 88 anys d'edat.
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que el papa Francesc «ha lluitat contra els abusos, ha fet realitat l'Evangeli i ha construït una Església al servei de la justícia i la pau». Ho ha publicat a X després de conèixer la mort del pontífex aquest dilluns al matí. Junqueras, conegut catòlic, ha dit que admira «amb orgull» el llegat de Francesc.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la mort del papa Francesc i ha assegurat que les seves reflexions a favor de la pau i dels drets humans, i la seva lluita contra les desigualtats «sempre seran un referent per a milions de persones». Ho ha dit a través d'un missatge a les xarxes socials en què ha assegurat que haver-lo conegut va ser un «moment molt especial». Així mateix, ha expressat el seu sentit condol a tota la comunitat cristiana.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reaccionat a la mort del papa Francesc amb un missatge breu a X on ha assegurat que la seva formació s'uneix «a les oracions de milions de catòlics per l'ànima del papa Francesc». «Descansi en pau» ha conclòs.
Reacció Europea
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha lamentat la mort del papa Francesc i ha assegurat que els seus pensaments estan amb totes les persones que senten aquesta pèrdua profunda: «Confio que trobin consol en la idea que el seu llegat ens continuarà guiant a tots cap a un món més just, pacífic i compassiu». En aquest sentit, ha assegurat que aquest dilluns tot el món plora la mort del pontífex i ha destacat que la seva «humilitat i el seu amor pur pels menys desafortunats» van inspirar milions de persones, més enllà de l'Església catòlica.