Trump dona per feta la victòria i promet una «edat d'or» als EUA per reconciliar el país

L'expresident dels Estats Units i candidat republicà, Donald Trump, ha donat per feta la victòria després de guanyar l'estat decisiu més gran de les presidencials, Pensilvània. Per arribar oficialment als 270 vots electorals i tornar a la Casa Blanca li falten tres vots electorals- que hauria d'obtenir d'Alaska-, però Trump ja s'ha declarat guanyador aquest dimecres a matí i s'ha reivindicat com a líder del «millor» moviment polític als EUA.

«Hem fet història». El republicà ha promès portar «l'edat d'or» per reconciliar el país: «L'èxit ens unirà». A més, assegura que «tancarà les fronteres» amb un «mandat poderós i sense precedents». «Avui serà recordat com el dia que el poble americà va recuperar control del seu país», ha reblat.

Trump també ha reivindicat la victòria al Senat, on els republicans han arrabassat la majoria als demòcrates. Sense renegar de les seves promeses electorals en una campanya on ha exhibit grans discrepàncies amb els demòcrates, Trump ha defensat «deixar enrere les divisions dels últims 4 anys» amb el president Joe Biden. Reiterant el seu lema més famós, el republicà ha insistit que tornarà a fer els EUA un país «segur i poderós».