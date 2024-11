Els republicans es fan amb el control del Senat dels Estats Units en un nou reforç per a Trump

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El partit republicà s’ha fet amb el control de la cambra alta, el Senat dels Estats Units, en un altre pas clau que reforça el camí de Donald Trump a la Casa Blanca. Els republicans han aconseguit arrabassar dos senadors als demòcrates: el de Virgínia Occidental, on l’exgovernador Jim Justice s’ha imposat a un nou candidat demòcrata, Glenn Elliot, que intentava ocupar l’espai deixat per Joe Manchin; i a Ohio, on l’actual senador demòcrata, Sherrod Brown, ha perdut el seient contra Bernie Moreno.

Fins ara, la cambra estava totalment dividida per la meitat, amb 49 republicans i 49 demòcrates i dos independents que votaven amb ells. Això feia que Kamala Harris, com a vicepresidenta, i pogués desempatar.

El partit republicà s’ha fet amb el control del Senat després que l’escrutini publicat per mitjans nord-americans com AP ja li garanteixin almenys 51 senadors.

Un dels que aquesta nit també s’ha fet amb la reelecció és el senador de Texas Ted Cruz, que ha guanyat amb les seves polítiques per demanar mà dura a la frontera amb Mèxic contra el demòcrata Collin Allred. Cruz ha remarcat el suport dels votants llatinoamericans i ha parla d’una nit amb «resultats increïbles» que fan «tremolar» als demòcrates.

Els republicans també han aconseguit guanyar en altres estats clau per al control del Senat com Nebraska, amb Deb Fischer en la reelecció.