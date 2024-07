Europa és la regió on es beu més alcohol del món, segons l'OMS

Europa continua sent la regió més bevedora a nivell global, tal com apunta l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Segons dades publicades aquest dijous -que fan referència a xifres del 2019-, un adult del Vell Continent consumeix una mitjana de 9,2 litres d'alcohol pur cada any, més que qualsevol altre territori.

Els homes incrementen notablement la mitjana, ja que la seva ingesta (14,9 litres anuals) és gairebé quatre vegades superior a les de les dones (4 litres). Per altra banda, l'OMS indica que un de cada deu adults a Europa pateix algun tipus de trastorn vinculat al consum excessiu d'alcohol, mentre que un 6% viuen sota la dependència de l'alcohol.

Les dades recollides per l'organització apunten que Europa compta amb un total de 470 consumidors d'alcohol, és a dir, persones que han begut alcohol almenys una vegada durant els darrers 12 mesos. Això equival a dos terços de la seva població, aproximadament.

Com a conseqüència, l'alcohol continua sent la principal causa de mort al continent, amb gairebé 800.000 víctimes cada any (o prop de 2.200 morts per dia). De fet, les defuncions causades per l'alcohol representen al voltant del 9% de totes les morts a Europa.

La majoria de les morts provocades pel consum estan vinculades a malalties no transmissibles, com ara malaltes cardiovasculars, càncer, diabetis o malalties de respiració cròniques. Sobre aquesta qüestió, l'OMS alerta que ha detectat un repunt de la incidència que té l'alcohol, precisament, en l'aparició de càncers.

Malgrat les xifres que l'OMS considera «alarmants», només 12 dels 53 països que conformen la regió han fet «progressos significatius» per assolir una reducció del 10% en el consum d'alcohol respecte al 2010, tal com estableix el Marc Europeu d'Acció sobre l'Alcohol 2022-2025.

