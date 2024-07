L'atacant de Trump era un votant republicà de 20 anys i portava explosius al cotxe

El presumpte autor dels trets contra l'expresident dels Estats Units d'Amèrica, Donald Trump, i que ha estat abatut per la policia era Thomas Matthew Crooks, un jove de 20 anys registrat com a votant del Partit Republicà, al qual pertany Trump. Tal com ha informat 'The Wall Street Journal', el noi no només ha utilitzat una arma adquirida legalment pel seu pare, sinó que tenia explosius al cotxe.

Els trets han ferit a Trump en una orella i han provocat la mort d'una persona i dos ferits de gravetat durant un míting a Pittsburgh, a l'estat de Pensilvània. Els serveis de seguretat han abatut al tirador i protegit a l'expresident, que ha estat evacuat en el seu vehicle.

El candidat republicà i expresident dels Estats Units ha agraït aquest diumenge les mostres de suport després de l'atemptat d'ahir, i ha confirmat que participarà en la convenció del partit republicà, que se celebra a partir d'aquest dilluns a Milwaukee. La trobada ha de servir per confirmar Trump com a candidat i per conèixer qui l'acompanyarà a la cursa electoral com a candidat a vicepresident. En un missatge a la xarxa social Truth, assegura que «només va ser Déu qui va evitar que succeís quelcom impensable» i que no té por. «Romandrem resilients a la nostra fe i desafiants davant el mal», continua en el seu missatge, on expressa la seva solidaritat amb els ferits i les seves famílies.

Entre les mostres de suport internacionals a Trump han estat l'expresident estatunidenc, Barack Obama, el president espanyol, Pedro Sánchez, el president israelià, Benjamin Netanyahu, el president veneçolà, Nicolás Maduro, entre altres.

Et pot interessar: